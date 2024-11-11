Чип TSMC знайшли в продукції Huawei і США заборонила поставки в Китай чипів для ШІ

США залишили Китай без чипів для ШІ — яка компанія винна в цьом
США залишили Китай без провідних 7-нанометрових чипів для штучного інтелекту. Відповідний наказ отримала компанія TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), що є провідним виробником всіх сучасних процесорів і поставляє свою продукцію всім великим виробникам комп'ютерної електроніки, в тому числі й Apple.
Про це повідомляє агенція Reuters.
Чому США віддали такий наказ
США давно намагається обмежити Китай в отриманні сучасних технологій для виробництва чипів, які можуть сприяти зміцненню "оборонки" КНР і використовуватись для розробки нових видів зброї.
Ця чергова заборона з'явилась після того, як TSMC повідомила Міністерство торгівлі США про те, що один із її чіпів був знайдений у процесорі Huawei AI.
Компанія Huawei давно під американськими санкціями, її продукція заборонена в держустановах США (через підозри у шпигунстві), а смартфони фірми залишились без сервісів Google.
У Reuters не змогли визначити, як чіп TSMC опинився на Ascend 910B від Huawei, який вважається найдосконалішим чіпом штучного інтелекту.
Тепер обмеження торкнеться багатьох інших компаній і дозволить США оцінити, чи інші компанії перенаправляють чіпи Huawei для її процесорів ШІ.
Чому США може щось заборонити тайванській компанії
Річ у тому, що TSMC сильно залежить від США та її союзників як технологічно, так і в питаннях бізнесу.
TSMC використовує технології США для розробки нових чипів. Більшість передового обладнання для виробництва мікросхем, як-то фотовольтаїчні установки, розроблено у США.
Крім того, фабрика використовує продукцію єдиного у світі розробника провідного фотолітографічного обладнання — нідерландської ASML, що є союзником США.
Зайвим буде казати про прибутки від торгівлі чипами для західних замовників, накшталт Apple та інших.
Слід нагадати, що у 2022 році Міністерство торгівлі надіслало інформаційні листи компаніям Nvidia та AMD, що обмежують їхню можливість експортувати найкращі чіпи, пов’язані зі штучним інтелектом, до Китаю, а також виробникам обладнання для чіпів, таким як Lam Research, Applied Materials і KLA, щоб обмежити інструменти для виробництва передових чіпів у Китаї.
Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз ввів нові санкційні обмеження проти Ірану. Причиною стало постачання ракет іранського виробництва до Росії.
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