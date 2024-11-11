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США оставили Китай без чипов для ИИ — какая компания виновата

11 ноября 2024 02:15
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Чип TSMC нашли в продукции Huawei и США запретили поставки в Китай процессоров для ШИ
Производство чипов на фабрике TSMC. Фото: TSMC Dresden
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

США оставили Китай без лучших 7-нанометровых чипов для искусственного интеллекта. Соответствующий приказ получила компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), являющаяся ведущим производителем всех современных процессоров и поставляющая свою продукцию всем крупным производителям компьютерной электроники, в том числе и Apple.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Почему США отдали такой приказ

США давно пытаются ограничить Китай в получении современных технологий для производства чипов, которые могут способствовать укреплению "оборонки" КНР и использоваться для разработки новых видов оружия.

Этот очередной запрет появился после того, как TSMC сообщило Министерству торговли США о том, что один из ее чипов был обнаружен в процессоре Huawei AI.

Компания Huawei давно под американскими санкциями, ее продукция запрещена в госучреждениях США (по подозрению в шпионаже), а смартфоны фирмы остались без сервисов Google.

В Reuters затруднились определить, как чип TSMC оказался на Ascend 910B от Huawei, который считается самым совершенным чипом искусственного интеллекта.

Теперь ограничение коснется многих других компаний и позволит США оценить, перенаправляют ли другие компании чипы Huawei для ее процессоров ИИ.

Почему США может что-то запретить тайваньской компании

США оставили Китай без чипов для ИИ - какая компания виновата в этом - фото 1
Оборудование ASML на фабрике чипов. Фото: ASML

Дело в том, что TSMC сильно зависит от США и ее союзников, как технологически, так и в вопросах бизнеса.

TSMC использует технологии США для разработки новых чипов. Большинство передового оборудования для производства микросхем, таких как фотовольтаические установки, разработано в США.

Кроме того, фабрика использует продукцию единственного в мире разработчика ведущего фотолитографического оборудования – нидерландской ASML, являющейся союзником США.

Лишним будет говорить о доходах от торговли чипами для западных заказчиков, вроде Apple и других.

Следует напомнить, что в 2022 году Министерство торговли направило информационные письма компаниям Nvidia и AMD, ограничивающим их возможность экспортировать лучшие чипы, связанные с искусственным интеллектом, в Китай, а также производителям оборудования для чипов, таким как Lam Research, Applied Materials и KLA ограничить инструменты для производства передовых чипов в Китае.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз ввел новые санкционные ограничения против Ирана. Причиной стали поставки ракет иранского производства в Россию.

Напомним, что Беларусь в обход санкций поставляла в Украину минудобрения через Россию и Болгарию.

Китай чипы санкции технологии Тайвань США искусственный интеллект

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