10% китайцев готовы к тому, чтобы отказаться от товаров из России

Китайские полицейские. Иллюстративное фото: Reuters

Несмотря на то, что официальные власти Китая поддерживают Россию, внутри социума не все с этим согласны. Социологи провели исследование и выяснили, что среди китайцев есть те, кто готов бойкотировать товары или услуги из РФ.

Такие данные исследования обнародовали ученые из Университета Ланкастера.

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Оказалось, что более 10% опрошенных респондентов заявили о своем намерении избегать продуктов из России. И хотя количество таких людей с учетом общего количества китайских граждан кажется незначительным, то если эти 10% отчислить от 1,4 млрд, получится мощная цифра в 140 миллионов, равная населению всей России.

Также этот факт указывает на внутреннее несогласие с официальной линией Китая, а также на стремление части общества придерживаться более либеральных позиций. Социологи отмечают, что именно среди либерально настроенных граждан количество готовых отказаться от товаров из РФ является определяющим.

Также ученые акцентируют, что их соцопрос опровергает устоявшееся мнение по поводу монолитности китайского общества в его поддержке государственной политики. Результаты исследования свидетельствуют о наличии в стране различных точек зрения и показывают, что значительная часть населения может не поддерживать официальную позицию по отношению к России.

Это имеет значение, поскольку указывает на неожиданный потенциал влияния экономических санкций на Россию: может быть, часть китайских потребителей добровольно откажется от российских товаров.

Авторы исследования уточняют, что антироссийские настроения в Китае пока носят ограниченный характер и не являются массовым движением. Однако они уже могут представлять потенциальную угрозу экономическому сотрудничеству между странами, усложняя развитие взаимовыгодных отношений.

Напомним, США покинули Китай без ведущих 7-нанометровых чипов для искусственного интеллекта. Соответствующий приказ получил компания TSMC.

Ранее мы писали, что новоизбранный президент Дональд Трамп объединит угрозы и дружеские отношения с некоторыми мировыми диктаторами. Цель — разорвать углубляющиеся партнерские отношения между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.