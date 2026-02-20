Российская экономика летит в пропасть но Путин мыслит иначе

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремлівський диктатор Володимир Путін не хоче іти на компроміс в рамках мирних переговорів, оскільки вірить у те, що економіка Росії здатна витримати затяжну війну. Проте, реальність абсолютно інша.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

Російська економіка близька до краху

Західні джерела пояснюють небажання Путіна йти на компроміси в переговорах тим, що він не вважає ситуацію в економіці критичною настільки, аби змінювати підхід для мирних переговорів.

Як передав Reuters із посиланням на одного з керівників розвідки, ключовим у цій історії є те, що російському керівництву не потрібен швидкий мир, бо економіка Росії, на їхню думку, не стоїть на порозі колапсу.

У тій самій логіці інше джерело Reuters попереджало про "дуже високі" фінансові ризики для Росії вже у другій половині 2026 року, адже численні санкції і дорога вартість запозичень дедалі сильніше обмежуватимуть доступ Кремля до капіталу.

В оцінках аналітики ISW акцентують, що чим довше триватиме війна, тим складніше буде Росії утримувати економіку далі. Зокрема, виною усьому є високі та нестабільні витрати на армію та ВПК. Також в Росії дуже бракує робочої сили, а суверенний фонд добробуту тільки скорочується. Паралельно з цим нафтогазовий сектор, який традиційно є одним з ключових джерел наповнення бюджету Росії, також стикається з обмеженнями.

Російські нафтовиробники у 2025 році пробурили на 3,4% менше виробничих свердловин, ніж у 2024-му. Причиною цьому є санкції та зміцнення рубля, що вплинуло на зниження доходів.

Через це нафтогазові надходження Росії за підсумками 2025 року опинилися на мінімальних значеннях за останні п'ять років.

Навіть кремлівські чиновники визнавали, що економіка Росії під загрозою. Так міністр фінансів РФ Антон Сілуанов казав у вересні 2025 року, що частка доходів від продажу нафти й газу в бюджетній структурі 2026 року має скоротитися впаде на 30%.

Попри це, Кремль, за оцінками, наразі виходить із того, що може "переварити" ці проблеми у короткій перспективі. Водночас ISW ще в лютому 2025 року підкреслював, що здатність Росії довго підтримувати нинішню модель економіки не може бути вічною. Аналітики пов'язують дилему Путіна з вірою у те, що Росія зможе воювати довше, ніж Україна здатна оборонятися та отримувати стабільну підтримку Заходу. Таким чином Путін, імовірно, наполягає на капітулятивних для України й Заходу умовах у переговорах до того, як для нього настане момент, коли треба буде ухвалювати найжорсткіші економічні рішення для Росії.

Росія дійсно має серйозні проблеми з наповненням бюджету з нафтових доходів, адже продає енергоносії з величезними знижками в Індію та Росію.

В листопаді 2025 року з'ясувалося, що кілька головних заводів Росії масово скоротили працівників та затримують зарплати з літа.