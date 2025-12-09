Відео
Економіка РФ у гіршому стані, ніж демонструє Путін — аналіз ISW

Економіка РФ у гіршому стані, ніж демонструє Путін — аналіз ISW

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 12:42
Економіка РФ у значно гіршому стані, ніж показує Путін — ISW
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін намагається представити російську економіку як таку, що здатна підтримувати тривалу війну в Україні. Ймовірно, це для того, щоб підкріпити поточні заяви Росії про нібито неминучість перемоги.

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW оцінили стан економіки Росії

В ISW проаналізували заяви Путіна 8 грудня про те, що Росія тепер може поступово збільшувати "економічний імпульс", зберігаючи при цьому низький рівень безробіття й помірну інфляцію.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що нещодавня економічна політика Кремля свідчить про те, що російська економіка переживає значно гірші часи, ніж намагається показати Путін у своїх заявах.

Експерти пояснюють, що Путін активізував свої зусилля, щоб зобразити російську економіку як стійку та здатну підтримувати тривалі військові дії в Україні напередодні зустрічі США та Росії 2 грудня в Москві. А зауваження Путіна 8 грудня, ймовірно, також спрямовані на вплив на поточні мирні переговори.

Аналітики ISW припускають, що Путін, ймовірно, намагається переконати Сполучені Штати Америки у тому, що посилення санкційного тиску не матиме бажаного впливу на російську економіку та не спонукатиме Путіна до компромісів для закінчення повномасштабної війни в Україні.

"Примітно, що у своїх промовах щодо російської економіки Путін не обговорює війну в Україні, ймовірно, для того, щоб приховати зв'язок між втратами Росії на полі бою та економічними проблемами.

Кремль, видається, намагається поєднати свої заяви про російську економіку з хибним наративом про те, що перемога Росії на полі бою неминуча.

Обидва наративи спрямовані на те, щоб підштовхнути Захід та Україну до капітуляції перед вимогами Росії зараз через страх посилення та тривалих військових операцій Росії в майбутньому", — зазначають експерти ISW.

А також додають, що Захід та Україна можуть використати кілька ключових слабких місць Росії на полі бою та в економіці, щоб змусити Кремль до переговорів та реальних поступок, і що перемога Росії не є неминучою.

Нещодавно у Кремлі заявили про критичне ставлення до частини мирного плану США.

Нагадаємо, що Європа рі зко відреагувала на результати зустрічі Путіна з американськими посланцями в Кремлі.

володимир путін Україна економіка ISW війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
