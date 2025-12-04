Європа та Україна відреагувала на переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером

Російський дитктатор Володимир Путін. Фото: Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS

Європа різко відреагувала на результати п’ятигодинної зустрічі в Кремлі між російським президентом Володимиром Путіним та американськими посланцями. Україна та її партнери заявили, що Москва лише вдає, що хоче миру та закінчення війни, тоді як насправді не демонструє готовності до реальних кроків для цього.

Про це йдеться у статті AP News.

Читайте також:

Європа та Україна звинуватили Путіна у затягуванні мирних переговорів

Глава МЗС Великої Британії Іветт Купер зауважила, що поведінка Путіна не має нічого спільного з прагненням до миру, і наголосила, що російський лідер повинен "припинити вихвалятися й продовжувати кровопролиття" та нарешті виявити готовність до переговорів, які відкриють шлях до справедливого миру.

Натомість міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також розкритикував тон Кремля, закликавши Путіна "припинити марнувати час цивілізованого світу" й чітко визначитися зі своєю позицією.

У Кремлі натомість радник Путіна з міжнародних питань Юрій Ушаков назвав зустріч із представником США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером "позитивною", але відмовився оприлюднювати будь-які деталі.

Натомість кремлівський лідер Володимир Путін висловився про мирний план Дональда Трампа та зміни у його розгляді.

Відомо, що у Вашингтон сьогодні має прибути секретар РНБО Рустем Умєров для переговорів зі Стівом Віткоффом.

Окремо Дональд Трамп заявляв, що вважає попередні домовленості по мирному плану кращими, аніж ті, що є зараз.