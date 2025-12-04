Видео
Главная Новости дня Путин делает вид, что хочет мира — реакция Европы на заявления

Путин делает вид, что хочет мира — реакция Европы на заявления

Дата публикации 4 декабря 2025 10:03
Европа и Украина отреагировала на переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Сергей Ильницкий/Pool via REUTERS

Европа резко отреагировала на результаты пятичасовой встречи в Кремле между российским президентом Владимиром Путиным и американскими посланниками. Украина и ее партнеры заявили, что Москва только делает вид, что хочет мира и окончания войны, тогда как на самом деле не демонстрирует готовности к реальным шагам для этого.

Об этом говорится в статье AP News.

Европа и Украина обвинили Путина в затягивании мирных переговоров

Глава МИД Великобритании Иветт Купер отметила, что поведение Путина не имеет ничего общего со стремлением к миру, и подчеркнула, что российский лидер должен "прекратить хвастаться и продолжать кровопролитие" и наконец проявить готовность к переговорам, которые откроют путь к справедливому миру.

Зато министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также раскритиковал тон Кремля, призвав Путина "прекратить тратить время цивилизованного мира" и четко определиться со своей позицией.

В Кремле вместо этого советник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков назвал встречу с представителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером "положительной", но отказался обнародовать какие-либо детали.

Зато кремлевский лидер Владимир Путин высказался о мирном плане Дональда Трампа и изменениях в его рассмотрении.

Известно, что в Вашингтон сегодня должен прибыть секретарь СНБО Рустем Умеров для переговоров со Стивом Уиткоффом.

Отдельно Дональд Трамп заявлял, что считает предыдущие договоренности по мирному плану лучше, чем те, что есть сейчас.

Автор:
Анастасия Постоенко
