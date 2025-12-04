Европа и Украина отреагировала на переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером

Путин делает вид, что хочет мира — реакция Европы на заявления
Европа резко отреагировала на результаты пятичасовой встречи в Кремле между российским президентом Владимиром Путиным и американскими посланниками. Украина и ее партнеры заявили, что Москва только делает вид, что хочет мира и окончания войны, тогда как на самом деле не демонстрирует готовности к реальным шагам для этого.
Об этом говорится в статье AP News.
Европа и Украина обвинили Путина в затягивании мирных переговоров
Глава МИД Великобритании Иветт Купер отметила, что поведение Путина не имеет ничего общего со стремлением к миру, и подчеркнула, что российский лидер должен "прекратить хвастаться и продолжать кровопролитие" и наконец проявить готовность к переговорам, которые откроют путь к справедливому миру.
Зато министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также раскритиковал тон Кремля, призвав Путина "прекратить тратить время цивилизованного мира" и четко определиться со своей позицией.
В Кремле вместо этого советник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков назвал встречу с представителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером "положительной", но отказался обнародовать какие-либо детали.
Зато кремлевский лидер Владимир Путин высказался о мирном плане Дональда Трампа и изменениях в его рассмотрении.
Известно, что в Вашингтон сегодня должен прибыть секретарь СНБО Рустем Умеров для переговоров со Стивом Уиткоффом.
Отдельно Дональд Трамп заявлял, что считает предыдущие договоренности по мирному плану лучше, чем те, что есть сейчас.
