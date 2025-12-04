Відео
Головна Новини дня Умєров летить до США на повторну зустріч із Віткоффом

Умєров летить до США на повторну зустріч із Віткоффом

Ua
Дата публікації: 4 грудня 2025 07:48
Стефанішина підтвердила візит Умєрова до США для нових переговорів
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров та державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у четвер, 4 грудня, прибуде до Сполучених Штатів. У нього запланована повторна зустріч зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Про це вона заявила під час спілкування з журналісткою Новини.LIVE Уляною Бойчук у Сенаті США.

Читайте також:

Умєров прибуде до США для переговорів з Віткоффом

Стефанішина наголосила, що майбутні переговори стануть логічним продовженням попереднього візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.

"Це наступна зустріч безумовно після візиту Стіва Віткоффа спецпославнця Дональда Трампа і Джареда Кушнера в Москві. Оскільки Рустем Умєров — глава делегації, який не має іншої роботи, окрім як вести переговори із американськими та європейськими союзниками постійно, тож він не поспішає і він приземлиться у США, щоб мати повторну зустріч із делегацією. Лише після цього ми можемо робити якісь висновки", — розповіла Ольга Стефанішина. 

Нагадаємо, раніше про потенційну тристоронню зустріч Віткоффа, Умєрова та Кушнера повідомляли анонімні джерела видання AP.

Своєю чергою Ольга Стефанішина пояснила, чи є підтримка України з боку США зараз та як там ставляться до зриву Росією переговорного процесу. 

Ольга Стефанішина США Україна Рустем Умєров Стів Віткофф
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
