Стефанішина підтвердила візит Умєрова до США для нових переговорів

Умєров летить до США на повторну зустріч із Віткоффом
Посол України в США Ольга Стефанішина підтвердила, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у четвер, 4 грудня, прибуде до Сполучених Штатів. У нього запланована повторна зустріч зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
Про це вона заявила під час спілкування з журналісткою Новини.LIVE Уляною Бойчук у Сенаті США.
Умєров прибуде до США для переговорів з Віткоффом
Стефанішина наголосила, що майбутні переговори стануть логічним продовженням попереднього візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви.
"Це наступна зустріч безумовно після візиту Стіва Віткоффа спецпославнця Дональда Трампа і Джареда Кушнера в Москві. Оскільки Рустем Умєров — глава делегації, який не має іншої роботи, окрім як вести переговори із американськими та європейськими союзниками постійно, тож він не поспішає і він приземлиться у США, щоб мати повторну зустріч із делегацією. Лише після цього ми можемо робити якісь висновки", — розповіла Ольга Стефанішина.
Нагадаємо, раніше про потенційну тристоронню зустріч Віткоффа, Умєрова та Кушнера повідомляли анонімні джерела видання AP.
Своєю чергою Ольга Стефанішина пояснила, чи є підтримка України з боку США зараз та як там ставляться до зриву Росією переговорного процесу.
