Підтримка України з боку США — Стефанішина пояснила чого чекати

Посол України в США Ольга Стефанішина спілкується з виконавчим директором Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я Натаніелем Реймондом. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Україна розраховує на подальшу двопартійну підтримку у Конгресі США. Зокрема Київ очікує ухвалення рішень, які посилять санкційний тиск на Росію й визначать її спонсором тероризму.

Про це заявила посол України в Вашингтоні Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Реклама

Читайте також:

Чого Україна очікує від США далі

Дипломатка наголосила, що Київ відчуває стабільне сприяння з боку як республіканців, так і демократів, і на підтвердження цього навела нещодавні слухання в Сенаті, присвячені примусовому вивезенню українських дітей.

На цих слуханнях, за її словами, вона та представники різних українських інституцій виклали свідчення, що демонструють масштаб і системність російських злочинів.

У цьому зв’язку Стефанішина висловила сподівання, що Сенат ухвалить законопроєкт, який визначить Росію державою–спонсором тероризму. Як підкреслила посол, підстав для цього більш ніж достатньо, зокрема злочини, пов’язані з викраденням українських дітей.

"Ми також працюємо з Палатою представників і Сенатом над мобілізацією двопартійної єдності навколо законопроєкту про санкції (Закону Грема-Блюменталяя. — Ред.). Ми не повинні чекати чергових обіцянок про "завтра" від Росії. Вони вже скоїли багато злочинів", — висловилась Стефанішина.

Стефанішина нагадала, що російська сторона відмовилася від домовленостей зі США під час переговорів на Алясці, зірвала підготовлену зустріч у Будапешті та не проявила жодної конструктивності в обговоренні запропонованого Україною мирного плану з 28 пунктів.

"Цього достатньо, тож президент Трамп повинен мати більше важелів впливу. І я думаю, що Сенат міг би надати йому такі важелі для подальших переговорів", — додала посол.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп висловився щодо перебігу мирних переговорів та пояснив, чому вважає попередні домовленості кращими.

А американський сенатор Річард Блументаль пояснив, як кремлівський диктатор Володимир Путін дурить Дональда Трампа.