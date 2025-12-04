Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стефанишина объяснила, есть ли поддержка Украины со стороны США

Стефанишина объяснила, есть ли поддержка Украины со стороны США

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 07:29
Поддержка Украины со стороны США - Стефанишина объяснила чего ждать
Посол Украины в США Ольга Стефанишина общается с исполнительным директором Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья Натаниэлем Реймондом. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Украина рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку в Конгрессе США. В частности Киев ожидает принятия решений, которые усилят санкционное давление на Россию и определят ее спонсором терроризма.

Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина, сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама
Читайте также:

Чего Украина ожидает от США дальше

Дипломат отметила, что Киев чувствует стабильное содействие со стороны как республиканцев, так и демократов, и в подтверждение этого привела недавние слушания в Сенате, посвященные принудительному вывозу украинских детей.

Реклама

На этих слушаниях, по ее словам, она и представители различных украинских институтов изложили свидетельства, демонстрирующие масштаб и системность российских преступлений.

В этой связи Стефанишина выразила надежду, что Сенат примет законопроект, который определит Россию государством-спонсором терроризма. Как подчеркнула посол, оснований для этого более чем достаточно, в частности преступления, связанные с похищением украинских детей.

Реклама

"Мы также работаем с Палатой представителей и Сенатом над мобилизацией двухпартийного единства вокруг законопроекта о санкциях (Закона Грэма-Блюменталяя. — Ред.). Мы не должны ждать очередных обещаний о "завтра" от России. Они уже совершили много преступлений", — высказалась Стефанишина.

Стефанишина напомнила, что российская сторона отказалась от договоренностей с США во время переговоров на Аляске, сорвала подготовленную встречу в Будапеште и не проявила никакой конструктивности в обсуждении предложенного Украиной мирного плана из 28 пунктов.

Реклама

"Этого достаточно, поэтому президент Трамп должен иметь больше рычагов влияния. И я думаю, что Сенат мог бы предоставить ему такие рычаги для дальнейших переговоров", — добавила посол.

Напомним, недавно Дональд Трамп высказался о ходе мирных переговоров и объяснил, почему считает предыдущие договоренности лучшими.

Реклама

А американский сенатор Ричард Блументаль объяснил, как кремлевский диктатор Владимир Путин обманывает Дональда Трампа.

Ольга Стефанишина США переговоры Украина Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации