Поддержка Украины со стороны США - Стефанишина объяснила чего ждать

Посол Украины в США Ольга Стефанишина общается с исполнительным директором Лаборатории гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья Натаниэлем Реймондом. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Украина рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку в Конгрессе США. В частности Киев ожидает принятия решений, которые усилят санкционное давление на Россию и определят ее спонсором терроризма.

Об этом заявила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина, сообщает корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама

Читайте также:

Чего Украина ожидает от США дальше

Дипломат отметила, что Киев чувствует стабильное содействие со стороны как республиканцев, так и демократов, и в подтверждение этого привела недавние слушания в Сенате, посвященные принудительному вывозу украинских детей.

Реклама

На этих слушаниях, по ее словам, она и представители различных украинских институтов изложили свидетельства, демонстрирующие масштаб и системность российских преступлений.

В этой связи Стефанишина выразила надежду, что Сенат примет законопроект, который определит Россию государством-спонсором терроризма. Как подчеркнула посол, оснований для этого более чем достаточно, в частности преступления, связанные с похищением украинских детей.

Реклама

"Мы также работаем с Палатой представителей и Сенатом над мобилизацией двухпартийного единства вокруг законопроекта о санкциях (Закона Грэма-Блюменталяя. — Ред.). Мы не должны ждать очередных обещаний о "завтра" от России. Они уже совершили много преступлений", — высказалась Стефанишина.

Стефанишина напомнила, что российская сторона отказалась от договоренностей с США во время переговоров на Аляске, сорвала подготовленную встречу в Будапеште и не проявила никакой конструктивности в обсуждении предложенного Украиной мирного плана из 28 пунктов.

Реклама

"Этого достаточно, поэтому президент Трамп должен иметь больше рычагов влияния. И я думаю, что Сенат мог бы предоставить ему такие рычаги для дальнейших переговоров", — добавила посол.

Напомним, недавно Дональд Трамп высказался о ходе мирных переговоров и объяснил, почему считает предыдущие договоренности лучшими.

Реклама

А американский сенатор Ричард Блументаль объяснил, как кремлевский диктатор Владимир Путин обманывает Дональда Трампа.