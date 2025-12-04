Стефанишина подтвердила визит Умерова в США для новых переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в четверг, 4 декабря, прибудет в Соединенные Штаты. У него запланирована повторная встреча со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Об этом она заявила во время общения с журналисткой Новини.LIVE Ульяной Бойчук в Сенате США.

Стефанишина подчеркнула, что предстоящие переговоры станут логическим продолжением предыдущего визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

"Это следующая встреча безусловно после визита Стива Уиткоффа спецпосланника Дональда Трампа и Джареда Кушнера в Москве. Поскольку Рустем Умеров — глава делегации, который не имеет другой работы, кроме как вести переговоры с американскими и европейскими союзниками постоянно, поэтому он не спешит и он приземлится в США, чтобы иметь повторную встречу с делегацией. Только после этого мы можем делать какие-то выводы", — рассказала Ольга Стефанишина.

Напомним, ранее о потенциальной трехсторонней встрече Виткоффа, Умерова и Кушнера сообщали анонимные источники издания AP.

В свою очередь Ольга Стефанишина объяснила, есть ли поддержка Украины со стороны США сейчас и как там относятся к срыву Россией переговорного процесса.