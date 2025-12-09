Экономика РФ в значительно худшем состоянии, чем показывает Путин — ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин пытается представить российскую экономику как способную поддерживать длительную войну в Украине. Вероятно, это для того, чтобы подкрепить текущие заявления России о якобы неизбежности победы.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

В ISW оценили состояние экономики России

В ISW проанализировали заявления Путина 8 декабря о том, что Россия теперь может постепенно увеличивать "экономический импульс", сохраняя при этом низкий уровень безработицы и умеренную инфляцию.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что недавняя экономическая политика Кремля свидетельствует о том, что российская экономика переживает значительно худшие времена, чем пытается показать Путин в своих заявлениях.

Эксперты объясняют, что Путин активизировал свои усилия, чтобы изобразить российскую экономику как устойчивую и способную поддерживать длительные военные действия в Украине накануне встречи США и России 2 декабря в Москве. А замечания Путина 8 декабря, вероятно, также направлены на влияние на текущие мирные переговоры.

Аналитики ISW предполагают, что Путин, вероятно, пытается убедить Соединенные Штаты Америки в том, что усиление санкционного давления не будет иметь желаемого влияния на российскую экономику и не будет побуждать Путина к компромиссам для окончания полномасштабной войны в Украине.

"Примечательно, что в своих речах о российской экономике Путин не обсуждает войну в Украине, вероятно, для того, чтобы скрыть связь между потерями России на поле боя и экономическими проблемами.

Кремль, кажется, пытается совместить свои заявления о российской экономике с ложным нарративом о том, что победа России на поле боя неизбежна.

Оба нарративы направлены на то, чтобы подтолкнуть Запад и Украину к капитуляции перед требованиями России сейчас из-за страха усиления и длительных военных операций России в будущем", — отмечают эксперты ISW.

А также добавляют, что Запад и Украина могут использовать несколько ключевых слабых мест России на поле боя и в экономике, чтобы заставить Кремль к переговорам и реальным уступкам, и что победа России не является неизбежной.

Недавно в Кремле заявили о критическом отношении к части мирного плана США.

Напомним, что Европа резко отреагировала на результаты встречи Путина с американскими посланниками в Кремле.