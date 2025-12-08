Видео
Москва опровергла нарратив поддержки мирного плана Трампа

Москва опровергла нарратив поддержки мирного плана Трампа

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 18:20
Юрий Ушаков опроверг нарратив поддержки Москвой мирного плана Трампа
Российский диктатор Владимир Путин. Фото иллюстративное: Reuters

Помощник российского диктатора Владимира Путина, Юрий Ушаков прокомментировал ранее встречу в Кремле с представителями США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Ушаков сообщил о критическом отношении России к части американских предложений мирного плана.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации СНБО Украины в понедельник, 8 декабря

Читайте также:

Кремль против мирного плана

Юрий Ушаков фактически опроверг нарратив о том, что Москва одобрила план мира Дональда Трампа. Ушаков прямо признал, что у Кремля сформировано "негативное отношение" к определенным частям мирного соглашения. Он указывает, что Россия не согласилась с условиями плана, которые им передали посланцы из США. То есть никаких компромиссных договоренностей пока не существует.

"... Кремль продолжает привычную игру — делать вид "конструктивности", но фактически блокировать реальные шаги к миру. Никакого "согласия" или "принятия американского плана" Россией нет. Москва по-прежнему пытается тянуть время и навязать свои требования", — отмечает Центр противодействия дезинформации.

Напомним, что Умеров сообщил о завершении встреч с представителями США, отметив, что они прошли конструктивно.

Ранее мы также информировали, что Трамп заявил: он разочарован Зеленским — по его словам, Президент Украины до сих пор не ознакомился с мирным планом.

владимир путин Дональд Трамп Кремль мирный план мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
