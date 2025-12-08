Юрій Ушаков спростував наратив підтримки Москвою мирного плану Трампа

Російлький диктатор Володимир Путін. Фото ілюстративне: Reuters

Помічник російського диктатора Володимира Путіна, Юрій Ушаков прокоментував раніше зустріч у Кремлі із представниками США — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ушаков повідомив про критичне ставлення Росії до частини американських пропозицій мирного плану.

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації РНБО України у понеділок, 8 грудня

Кремль проти мирного плану

Юрій Ушаков фактично спростував наратив про те, що Москва схвалила план миру Дональда Трампа. Ушаков прямо визнав, що у Кремля сформовано "негативне ставлення" до певних частин мирної угоди. Він вказує, що Росія не погодилася з умовами плану, які їм передали посланці з США. Тобто ніяких компромісних домовленостей наразі не існує.

"... Кремль продовжує звичну гру — робити вигляд "конструктивності", але фактично блокувати реальні кроки до миру. Ніякої "згоди" чи "прийняття американського плану" Росією немає. Москва як і раніше намагається тягнути час і нав’язати свої вимоги" , — зазначає Центр протидії дезінформації.

Нагадаємо, що Умєров повідомив про завершення зустрічей із представниками США, зазначивши, що вони пройшли конструктивно.

