Зеленський зробив заяву щодо компромісів на переговорах з Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити зі Сполученими Штатами Америки про компроміси. Однак він наголосив, що не готовий отримувати знову і знову ультиматуми від Росії.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю Kyodo News.

Зеленський про переговори з Росією та компроміси

Український лідер наголосив на готовності України до компромісів у питанні закінчення повномасштабної війни, але не ціною незалежності та суверенітету:

"Ми готові до реальних компромісів. Але не до компромісів ціною нашої незалежності та суверенітету. Ми готові говорити про компроміси зі Сполученими Штатами. Але не отримувати знову і знову ультиматуми від росіян. Вони — агресор. Усі це визнали. Це не змінилося. Багато країн, які були посередниками або намагалися бути посередниками із самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також інші держави — усі визнають, що Росія є агресором.

Зеленський зауважив, що компромісом з боку України вже є те, що вона говорить з агресором про компроміси.

"Стоїмо там, де стоїмо" — це великий компроміс. Вони захопили майже 20% нашої території. І ми готові говорити про мир зараз на основі принципу "стоїмо там, де стоїмо". Це великий компроміс", — зазначив президент.

Водночас він заявив, що Україна не прийматиме ультимативних вимог та псевдокомпромісів з боку Росії:

"Що Росія пропонує нам як компроміс? На що вони готові? Вони сказали: "Ми готові не окуповувати ваші інші області". Але це тероризм. Навіть самі ці слова — це тероризм. "Я готовий вас не вбивати — віддайте нам усе". Що це означає? Це не компроміс. Це ультиматум. Саме тому я сказав: "Ми готові до компромісів, які поважають український суверенітет і територіальну цілісність, нашу армію, наших людей і наших дітей. Але ми не готові до ультиматумів".

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Переговори України та Росії — що відомо про компроміси

Нещодавно Зеленський висловився щодо компромісів на перемовинах із Росією. Він зазначив, що Україна вже пішла на багато компромісів. Президент наголосив, що найбільший компроміс, на який пішов світ, це те, що "Путін та його друзі не у в'язниці".

Своєю чергою, експерти Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Путін уникає компромісів у межах мирних переговорів. На думку аналітиків, російський диктатор сподівається, що економіка РФ витримає затяжну війну.

Як відомо, попри всі обставини, діалог між делегаціями України й Росії продовжиться. Відтак Зеленський анонсував новий раунд переговорів та заявив, що він також відбудеться у Швейцарії.