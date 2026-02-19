Зеленський сказав, що наступна зустріч із Росією відбудеться також у Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів із російською делегацією також відбудеться у Швейцарії. Він зазначив, що важливо, аби зустрічі щодо миру відбувалися в Європі.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський про новий раунд перемовин із Росією

Український лідер заявив, що наступний раунд мирних переговорів знову відбудеться у Швейцарії. Однак подробиці стануть відомі вже після того, як переговорна команда повернеться до України.

"Ви згадали наступну зустріч. Я хочу наголосити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні", — сказав лідер.

Президент також відзначив той факт, що переговори відбулися саме у Швейцарії. На його думку, зустрічі із РФ щодо миру мають відбуватися саме в Європі.

"Я завжди порушував це питання, при всій повазі до Близького Сходу та інших країн... Це агресія проти нас і проти Європи. Тому я вважаю, що мирні переговори повинні проходити в Європі", — сказав Зеленський.

Що відомо про переговори у Швейцарії

Після закінчення переговорів у Женеві 18 лютого Володимир Зеленський заявив, що наразі результат недостатній. Він зазначив, що питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів ще неопрацьовані достатньо. Глава держави наголосив, що розраховує на наступний раунд перемовин в лютому.

Натомість речниця Білого дому Керолайн Лівітт вважає, що під час тристоронніх перемовин у Женеві вдалося досягти значного прогресу. Також вона сказала, що буде ще один раунд переговорів у майбутньому, проте не назвала конкретну дату чи місяць.

Як відомо, після тристоронніх перемовин 18 лютого Україна та Росія провели окрему зустріч. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин сказав, що під час цієї розмови не було нічого особливого.