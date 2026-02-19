Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Наступні переговори відбудуться також у Швейцарії — Зеленський

Наступні переговори відбудуться також у Швейцарії — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 08:09
Зеленський сказав, що наступна зустріч із Росією відбудеться також у Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд переговорів із російською делегацією також відбудеться у Швейцарії. Він зазначив, що важливо, аби зустрічі щодо миру відбувалися в Європі.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про новий раунд перемовин із Росією

Український лідер заявив, що наступний раунд мирних переговорів знову відбудеться у Швейцарії. Однак подробиці стануть відомі вже після того, як переговорна команда повернеться до України.

"Ви згадали наступну зустріч. Я хочу наголосити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться і в мене буде більш детальна інформація, ніж зараз у телефоні", — сказав лідер.

Президент також відзначив той факт, що переговори відбулися саме у Швейцарії. На його думку, зустрічі із РФ щодо миру мають відбуватися саме в Європі.

"Я завжди порушував це питання, при всій повазі до Близького Сходу та інших країн... Це агресія проти нас і проти Європи. Тому я вважаю, що мирні переговори повинні проходити в Європі", — сказав Зеленський.

Що відомо про переговори у Швейцарії

Після закінчення переговорів у Женеві 18 лютого Володимир Зеленський заявив, що наразі результат недостатній. Він зазначив, що питання про можливі компроміси та необхідну зустріч лідерів ще неопрацьовані достатньо. Глава держави наголосив, що розраховує на наступний раунд перемовин в лютому.

Натомість речниця Білого дому Керолайн Лівітт вважає, що під час тристоронніх перемовин у Женеві вдалося досягти значного прогресу. Також вона сказала, що буде ще один раунд переговорів у майбутньому, проте не назвала конкретну дату чи місяць.

Як відомо, після тристоронніх перемовин 18 лютого Україна та Росія провели окрему зустріч. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин сказав, що під час цієї розмови не було нічого особливого.

Володимир Зеленський переговори Швейцарія мирні переговори мирна угода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації