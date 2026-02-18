Переговори у Женеві 17-18 лютого — Буданов прокоментував

Українська делегація на переговорах з Росією та США у Женеві. Фото: Telegram/Кирило Буданов

У Женеві завершився черговий раунд переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами Америки. Очільник Офісу Президента Кирило Буданов, який був у складі делегації з Києва, оцінив перемовини.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на допис керівника ОП, який було опубліковано у середу, 18 лютого.

Буданов відповів, як пройшли переговори у Женеві

Очільник Офісу Президента зазначив, що завершився черговий раунд перемовин стосовно війни в Україні. Цього разу тристороння зустріч між Україною, Росією та США проходила у Женеві.

"Розмова була непростою, але важливою. Разом з командою готуємось до продовження — вже найближчим часом", — зазначив Буданов.

Повідомлення очільника ОП Кирила Буданова. Фото: скриншот

Що відомо про переговори у Женеві

Тристоронні перемовини у Женеві стартували 17 лютого. Участь у них взяли українська, російська та американська делегації. Основними питаннями порядку денного стали безпекові та гуманітарні аспекти.

Робота над політичним блоком завершилася раніше. Після обговорення продовжила військова група. Перший раунд перемовин прокоментував глава України Володимир Зеленський.

Секретар РНБО Рустем Умєров провів окрему зустріч із представниками США та європейських партнерів. На ній сторони обговорили підсумки першого раунду переговорів у Женеві.

У середу, 18 лютого, розпочався другий етап переговорів. Консультації проводили у групах за окремими напрямами. Розмова тривала близько двох годин.

Зрештою Володимир Зеленський підсумував перемовини у Женеві. За його словами, зустрічі були конструктивними. Таку ж думку висловив і секретар РНБО Рустем Умєров.