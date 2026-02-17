Відео
Політичний блок переговорів у Женеві завершено — деталі

Політичний блок переговорів у Женеві завершено — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 19:06
Переговори у Женеві 17 лютого — політичний блок завершено
Переговори у Женеві 17 лютого. Фото: Reuters

У вівторок, 17 лютого, в Женеві розпочався новий раунд переговорів між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією. Наразі роботу над політичним блоком завершили.

Про це повідомляє джерело Новини.LIVE в українській делегації.

Читайте також:

Переговори у Женеві

Попри завершення політичний питань, переговорні делегації ще працюють. Наразі продовжує роботу військова група.

Як повідомило джерело Новини.LIVE, політична та військова групи продовжать напрацювання завтра зранку. Заяви сторін пролунають після завершення переговорів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США назвали найважче питання у переговорах між Україною та РФ.

Також ми розповідали про те, що після переговорів українська делегація планує зустрітися з партнерами із Європи.

США переговори Україна політики Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
