Переговори у Женеві 17 лютого — політичний блок завершено

У вівторок, 17 лютого, в Женеві розпочався новий раунд переговорів між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією. Наразі роботу над політичним блоком завершили.

Про це повідомляє джерело Новини.LIVE в українській делегації.

Переговори у Женеві

Попри завершення політичний питань, переговорні делегації ще працюють. Наразі продовжує роботу військова група.

Як повідомило джерело Новини.LIVE, політична та військова групи продовжать напрацювання завтра зранку. Заяви сторін пролунають після завершення переговорів.

