Переговори в Женеві — присутні делегації інших країн

У Женеві перебувають делегації інших країн — можливі переговори
У Женеві 17 лютого проходять чергові тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Там також присутні делегації з Франції та Великої Британії.
Переговори в Женеві
Журналістка Забєліна повідомила, що у Женеві також перебувають делегації з Франції та Великої Британії.
За її інформацією, представники цих країн наразі не братимуть участі безпосередньо у перемовному процесі.
Водночас джерело Новини.LIVE у дипломатичних колах зазначило, що українська сторона розраховує на зустріч із представниками Британії, Франції та Німеччини, а також можливо із США після закінчення переговорів.
Нагадаємо, 17 лютого у Женеві розпочалися переговори США, України та Росії. На порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.
Відомо, що США розширили делегацію на переговорах у Женеві. До американської команди додали Дена Дрісколла та Алекса Гринкевича.
