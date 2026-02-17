Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Женеві перебувають делегації інших країн — можливі переговори

У Женеві перебувають делегації інших країн — можливі переговори

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 17:33
Переговори в Женеві — присутні делегації інших країн
Делегація США на переговорах. Фото: REUTERS/Emma Farge

У Женеві 17 лютого проходять чергові тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Там також присутні делегації з Франції та Великої Британії.

Про це повідомляє Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Переговори в Женеві

Журналістка Забєліна повідомила, що у Женеві також перебувають делегації з Франції та Великої Британії.

За її інформацією, представники цих країн наразі не братимуть участі безпосередньо у перемовному процесі.

Водночас джерело Новини.LIVE у дипломатичних колах зазначило, що українська сторона розраховує на зустріч із представниками Британії, Франції та Німеччини, а також можливо із США після закінчення переговорів. 

Нагадаємо, 17 лютого у Женеві розпочалися переговори США, України та Росії. На порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.

Відомо, що США розширили делегацію на переговорах у Женеві. До американської команди додали Дена Дрісколла та Алекса Гринкевича.

Франція переговори Швейцарія перемир'я Велика Британія війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації