Переговори в Женеві — присутні делегації інших країн

Делегація США на переговорах. Фото: REUTERS/Emma Farge

У Женеві 17 лютого проходять чергові тристоронні переговори між Україною, Росією та США. Там також присутні делегації з Франції та Великої Британії.

Переговори в Женеві

Журналістка Забєліна повідомила, що у Женеві також перебувають делегації з Франції та Великої Британії.

За її інформацією, представники цих країн наразі не братимуть участі безпосередньо у перемовному процесі.

Водночас джерело Новини.LIVE у дипломатичних колах зазначило, що українська сторона розраховує на зустріч із представниками Британії, Франції та Німеччини, а також можливо із США після закінчення переговорів.

Нагадаємо, 17 лютого у Женеві розпочалися переговори США, України та Росії. На порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.

Відомо, що США розширили делегацію на переговорах у Женеві. До американської команди додали Дена Дрісколла та Алекса Гринкевича.