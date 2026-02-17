Переговоры в Женеве — присутствуют делегации других стран

Украина планирует встречу с партнерами ЕС после переговоров с Россией
В Женеве 17 февраля проходят очередные трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Там также присутствуют делегации из Франции и Великобритании.
Переговоры в Женеве
Журналистка Юлия Забелина сообщила, что в Женеве также находятся делегации из Франции и Великобритании.
По ее информации, представители этих стран пока не будут участвовать непосредственно в переговорном процессе.
В то же время источник Новини.LIVE в дипломатических кругах отметил, что украинская сторона рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции и Германии, а также возможно с США после окончания переговоров.
Напомним, 17 февраля в Женеве начались переговоры США, Украины и России. На повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.
Известно, что США расширили делегацию на переговорах в Женеве. К американской команде добавили Дэна Дрисколла и Алекса Гринкевича.
