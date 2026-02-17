Видео
Украина планирует встречу с партнерами ЕС после переговоров с Россией

Украина планирует встречу с партнерами ЕС после переговоров с Россией

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 17:33
Переговоры в Женеве — присутствуют делегации других стран
Делегация США на переговорах. Фото: REUTERS/Emma Farge

В Женеве 17 февраля проходят очередные трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Там также присутствуют делегации из Франции и Великобритании.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Переговоры в Женеве

Журналистка Юлия Забелина сообщила, что в Женеве также находятся делегации из Франции и Великобритании.

По ее информации, представители этих стран пока не будут участвовать непосредственно в переговорном процессе.

В то же время источник Новини.LIVE в дипломатических кругах отметил, что украинская сторона рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции и Германии, а также возможно с США после окончания переговоров.

Напомним, 17 февраля в Женеве начались переговоры США, Украины и России. На повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Известно, что США расширили делегацию на переговорах в Женеве. К американской команде добавили Дэна Дрисколла и Алекса Гринкевича.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
