США расширили делегацию в Женеве — CNN назвал новых участников

США расширили делегацию на переговорах в Женеве
США расширили состав своей делегации на переговорах в Женеве. По информации, к американской команде добавили министра армии США Дэна Дрисколла и командующего армией США в Европе Алекса Гринкевича.
Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на информацию от журналистки CNN Хейли Бритцки.
США расширили состав своей делегации
Источники, на которые ссылается CNN, также отметили, что сохраняют оптимизм относительно переговоров и продолжают искать варианты, которые могли бы привести к завершению войны.
"По информации источников, секретарь армии Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве вместе с делегацией США для проведения переговоров между Украиной и Россией. Секретарь Дрисколл, как член команды во главе со специальным посланником Уиткоффом и господином Кушнером, прибыл сегодня в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по прекращению войны в Украине. Мы остаемся оптимистами и надеемся на решение конфликта", — заявил представитель правительства США.
Напомним, известно, что украинская делегация уже находится в Женеве и готовится к переговорам.
Тем временем представители США вылетели в Женеву, а российская делегация уже прибыла на место.
