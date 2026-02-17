Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США расширили делегацию на переговорах в Женеве

США расширили делегацию на переговорах в Женеве

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 11:50
США расширили делегацию в Женеве — CNN назвал новых участников
Мирные переговоры по Украине в Женеве. Фото иллюстративное архивное: REUTERS/Emma Farge

США расширили состав своей делегации на переговорах в Женеве. По информации, к американской команде добавили министра армии США Дэна Дрисколла и командующего армией США в Европе Алекса Гринкевича.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на информацию от журналистки CNN Хейли Бритцки

Реклама
Читайте также:

США расширили состав своей делегации

Источники, на которые ссылается CNN, также отметили, что сохраняют оптимизм относительно переговоров и продолжают искать варианты, которые могли бы привести к завершению войны.

null
Заголовок

"По информации источников, секретарь армии Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве вместе с делегацией США для проведения переговоров между Украиной и Россией. Секретарь Дрисколл, как член команды во главе со специальным посланником Уиткоффом и господином Кушнером, прибыл сегодня в Женеву для участия в трехсторонних переговорах по прекращению войны в Украине. Мы остаемся оптимистами и надеемся на решение конфликта", — заявил представитель правительства США.

Напомним, известно, что украинская делегация уже находится в Женеве и готовится к переговорам.

Тем временем представители США вылетели в Женеву, а российская делегация уже прибыла на место.

США переговоры Украина Россия мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации