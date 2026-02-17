США розширили делегацію в Женеві — CNN назвав нових учасників

Мирні переговори щодо України в Женеві. Фото ілюстративне архівне: REUTERS/Emma Farge

США розширили склад своєї делегації на переговорах у Женеві. За інформацією, до американської команди додали міністра армії США Дена Дрісколла та командувача армією США у Європі Алекса Гринкевича.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на інформацію від журналістки CNN Гейлі Брітцкі.

Джерела, на які посилається CNN, також зазначили, що зберігають оптимізм щодо перемовин і продовжують шукати варіанти, які могли б привести до завершення війни.

"За інформацією джерел, секретар армії Ден Дрісколл і генерал Алекс Гринкевич перебувають у Женеві разом з делегацією США для проведення переговорів між Україною та Росією. Секретар Дрісколл, як член команди на чолі зі спеціальним посланником Віткоффом і паном Кушнером, прибув сьогодні до Женеви для участі в тристоронніх переговорах щодо припинення війни в Україні. Ми залишаємося оптимістами і сподіваємося на вирішення конфлікту", — заявив представник уряду США.

Нагадаємо, відомо, що українська делегація уже перебуває в Женеві та готується до переговорів.

Тим часом представники США вилетіли до Женеви, а російська делегація уже прибула на місце.