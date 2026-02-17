США розширили делегацію в Женеві — CNN назвав нових учасників

США розширили делегацію на переговорах у Женеві
США розширили склад своєї делегації на переговорах у Женеві. За інформацією, до американської команди додали міністра армії США Дена Дрісколла та командувача армією США у Європі Алекса Гринкевича.
Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на інформацію від журналістки CNN Гейлі Брітцкі.
США розширили склад своєї делегації
Джерела, на які посилається CNN, також зазначили, що зберігають оптимізм щодо перемовин і продовжують шукати варіанти, які могли б привести до завершення війни.
"За інформацією джерел, секретар армії Ден Дрісколл і генерал Алекс Гринкевич перебувають у Женеві разом з делегацією США для проведення переговорів між Україною та Росією. Секретар Дрісколл, як член команди на чолі зі спеціальним посланником Віткоффом і паном Кушнером, прибув сьогодні до Женеви для участі в тристоронніх переговорах щодо припинення війни в Україні. Ми залишаємося оптимістами і сподіваємося на вирішення конфлікту", — заявив представник уряду США.
Нагадаємо, відомо, що українська делегація уже перебуває в Женеві та готується до переговорів.
Тим часом представники США вилетіли до Женеви, а російська делегація уже прибула на місце.
