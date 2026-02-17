Відео
Головна Новини дня Представники США вилетіли до Женеви на переговори з Україною і РФ

Представники США вилетіли до Женеви на переговори з Україною і РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 09:57
Переговори у Женеві — Віткофф і Кушнер вирушили до Швейцарії
Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер вирушили до Женеви для участі в переговорах. Вже сьогодні, 17 лютого, мають відбутися перші зустрічі делегацій України, РФ і США.

Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід у соцмережі X, інформує Новини.LIVE.

Американська делегація вирушила до Швейцарії

За інформацією Равіда, Віткофф і Кушнер мають долучитися одразу до двох переговорних напрямків.

Представники США виїхали до Женеви
Повідомлення Барака Равіда. Фото: скриншот з X

Водночас сервіс Flightradar24 зафіксував виліт із Маямі двох бізнес-джетів Bombardier Global 7500 в одному напрямку. Зазначається, що цими літаками, зокрема, користуються Віткофф і Кушнер. При цьому у відкритих даних не було вказано реєстраційні номери повітряних суден і кінцевий пункт призначення.

Тим часом, стало відомо, що російська делегація вже також прибула до Швейцарії. Представники Кремля прямували до Швейцарії південним повітряним маршрутом, оскільки Німеччина та Польща, ймовірно, не надали дозволу на проліт їхнього літака через свій повітряний простір.

Делегація РФ прибула в Швейцарію
Проліт російського борту до Женеви. Фото: Flightradar24

Російську делегацію очолює помічник президента РФ Володимир Мединський, до її складу увійшли понад 20 осіб. Як повідомив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, учасники делегації отримали чіткі вказівки діяти в межах домовленостей, досягнутих під час саміту президентів РФ і США на Алясці.

Очікується, що 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна — РФ — США.

Нагадаємо, як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, українська делегація прибула до Женеви напередодні.

А також Умєров озвучив головну тему на переговорах у Швейцарії.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
