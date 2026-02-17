Переговоры в Женеве — Уиткофф и Кушнер отправились в Швейцарию

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправились в Женеву для участия в переговорах. Уже сегодня, 17 февраля, должны состояться первые встречи делегаций Украины, РФ и США.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X, информирует Новини.LIVE.

Американская делегация отправилась в Швейцарию

По информации Равида, Уиткофф и Кушнер должны присоединиться сразу к двум переговорным направлениям.

Сообщение Барака Равида. Фото: скриншот с X

В то же время сервис Flightradar24 зафиксировал вылет из Майами двух бизнес-джетов Bombardier Global 7500 в одном направлении. Отмечается, что этими самолетами, в частности, пользуются Уиткофф и Кушнер. При этом в открытых данных не были указаны регистрационные номера воздушных судов и конечный пункт назначения.

Между тем, стало известно, что российская делегация уже также прибыла в Швейцарию. Представители Кремля направлялись в Швейцарию южным воздушным маршрутом, поскольку Германия и Польша, вероятно, не предоставили разрешения на пролет их самолета через свое воздушное пространство.

Пролет российского борта в Женеву. Фото: Flightradar24

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в ее состав вошли более 20 человек. Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, участники делегации получили четкие указания действовать в рамках договоренностей, достигнутых во время саммита президентов РФ и США на Аляске.

Ожидается, что 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд трехсторонних переговоров в формате Украина — РФ — США.

Напомним, как сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, украинская делегация прибыла в Женеву накануне.

А также Умеров озвучил главную тему на переговорах в Швейцарии.