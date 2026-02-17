Видео
В Женеве начались переговоры США, Украины и России

Дата публикации 17 февраля 2026 15:02
В Женеве начался очередной раунд переговоров Украины, США и России
Украинская делегация на переговорах в Женеве. Фото: t.me/umerov_rustem

В Женеве во вторник, 17 февраля, начался очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Россией. На повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, передает Новини.LIVE.

Переговоры в Женеве 17 февраля

"Благодарим американскую сторону за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и предоставленные условия для проведения встреч", — отметил Умеров.

Переговори США, України та Росії
Переговоры в Женеве. Фото: t.me/umerov_rustem

По его словам, есть согласованные украинским лидером Владимиром Зеленским рамки работы и четкий мандат.

Секретарь СНБО отметил, что делегация работает конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий.

Переговори у Женеві 17 лютого
Переговоры России, Украины и США. Фото: t.me/umerov_rustem

"Наша задача — максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", — добавил он.

null
Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE показали кадры прибытия российской делегации в отель InterContinental, где проходят переговоры в Женеве.

Известно, что США решили расширить состав своей делегации и добавили в нее министра армии США Дэна Дрисколла, а также командующего армией США в Европе Алекса Гринкевича.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
