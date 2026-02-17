В Женеве начался очередной раунд переговоров Украины, США и России

Украинская делегация на переговорах в Женеве. Фото: t.me/umerov_rustem

В Женеве во вторник, 17 февраля, начался очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Россией. На повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram, передает Новини.LIVE.

Переговоры в Женеве 17 февраля

"Благодарим американскую сторону за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и предоставленные условия для проведения встреч", — отметил Умеров.

Переговоры в Женеве. Фото: t.me/umerov_rustem

По его словам, есть согласованные украинским лидером Владимиром Зеленским рамки работы и четкий мандат.

Секретарь СНБО отметил, что делегация работает конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий.

Переговоры России, Украины и США. Фото: t.me/umerov_rustem

"Наша задача — максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", — добавил он.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Известно, что США решили расширить состав своей делегации и добавили в нее министра армии США Дэна Дрисколла, а также командующего армией США в Европе Алекса Гринкевича.