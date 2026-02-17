Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры в Женеве — делегация РФ прибыла в InterContinental

Переговоры в Женеве — делегация РФ прибыла в InterContinental

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 14:22
Переговоры в Женеве — российская делегация прибыла в отель InterContinental
Территория возле отеля, где будут переговоры. Фото: Новости.LIVE/Галина Остаповец

Российская делегация прибыла в отель InterContinental. Именно там состоятся трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая сейчас работает в Женеве.

Реклама
Читайте также:

Российская делегация на переговорах в Женеве

Переговоры 17 февраля будут проходить в отеле InterContinental. Участие в обсуждениях примут делегации Украины, Соединенных Штатов Америки и РФ. Известно, что российская сторона уже прибыла на встречу.

На переговорах будут обсуждать вопросы относительно освобождения украинских пленных, прекращения ударов по энергетике и не только.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас известно о новом раунде переговоров, которые будут проведены в Женеве.

Также мы рассказывали о том, что Соединенные Штаты расширили состав своей делегации для трехсторонней встречи.

США переговоры Украина война в Украине Россия мирные переговоры
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации