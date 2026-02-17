Переговоры в Женеве — российская делегация прибыла в отель InterContinental

Территория возле отеля, где будут переговоры. Фото: Новости.LIVE/Галина Остаповец

Российская делегация прибыла в отель InterContinental. Именно там состоятся трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая сейчас работает в Женеве.

Российская делегация на переговорах в Женеве

Переговоры 17 февраля будут проходить в отеле InterContinental. Участие в обсуждениях примут делегации Украины, Соединенных Штатов Америки и РФ. Известно, что российская сторона уже прибыла на встречу.

На переговорах будут обсуждать вопросы относительно освобождения украинских пленных, прекращения ударов по энергетике и не только.

