Переговори у Женеві — російська делегація прибула до готелю InterContinental

Територія біля готелю, де будуть переговори. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Російська делегація прибула до готелю InterContinental. Саме там відбудуться трихсторонні перемовини між Україною, США та Росією.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка зараз працює у Женеві.

Російська делегація на переговорах у Женеві

Переговори 17 лютого будуть проходити у готелі InterContinental. Участь в обговореннях візьмуть делегації України, Сполучених Штатів Америки та РФ. Відомо, що російська сторона вже прибула на зустріч.

На переговорах будуть обговорювати питання стосовно звільнення українських полонених, припинення ударів по енергетиці й не тільки.

