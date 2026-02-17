Відео
Переговори у Женеві — делегація РФ прибула в InterContinental

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 14:22
Переговори у Женеві — російська делегація прибула до готелю InterContinental
Територія біля готелю, де будуть переговори. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Російська делегація прибула до готелю InterContinental. Саме там відбудуться трихсторонні перемовини між Україною, США та Росією.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка зараз працює у Женеві.

Читайте також:

Російська делегація на переговорах у Женеві

Переговори 17 лютого будуть проходити у готелі InterContinental. Участь в обговореннях візьмуть делегації України, Сполучених Штатів Америки та РФ. Відомо, що російська сторона вже прибула на зустріч.

На переговорах будуть обговорювати питання стосовно звільнення українських полонених, припинення ударів по енергетиці й не тільки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наразі відомо про новий раунд переговорів, які будуть проведені у Женеві.

Також ми розповідали про те, що Сполучені Штати розширили склад своєї делегації для тристоронньої зустрічі.

США переговори Україна війна в Україні Росія мирні переговори
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
