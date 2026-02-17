Переговори України, США та РФ у Женеві — як проходить зустріч

Готель у Женеві, де проходять переговори України, США та РФ. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

У вівторок, 17 лютого, в Женеві проходить новий раунд переговорів. Триває тристороння зустріч між Україною, Росією та США.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка перебуває на місці подій.

Що відомо про переговори у Женеві

На місце вже прибули українська, російська та американська делегації. Інтерес до зустріччі значний, однак такої уваги до безпеки, яка була у Стамбулі, зокрема, перекритих кварталів чи безпрецедентних заходів, немає.

Як зазначає Галина Остаповець, самі переговори проходять у режимі максимальної тиші. Хоча й росіяни люблять використовувати такі події для маніпуляцій, цього разу навіть Москва тримає інформацію під суворою таємницею.

Відомо, що на переговорах обговорюватимуть низку важливих питань. Раніше глава України Володимир Зеленський заявляв, що порядок денний передбачає повернення всіх військовополонених та цивільних заручників, а також енергетичне перемир'я.

Найскладнішими залишаються питання територій та ЗАЕС. Перемовники не зрушили з мертвої точки стосовно цього. Зеленський переконаний, що такі теми мають вирішуватися виключно на рівні лідерів країн.

