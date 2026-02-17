Переговоры Украины, США и РФ в Женеве — как проходит встреча

Отель в Женеве, где проходят переговоры Украины, США и РФ. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Во вторник, 17 февраля, в Женеве проходит новый раунд переговоров. Продолжается трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и США.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая находится на месте событий.

Что известно о переговорах в Женеве

На место уже прибыли украинская, российская и американская делегации. Интерес к встрече значительный, однако такого внимания к безопасности, которое было в Стамбуле, в частности, перекрытых кварталов или беспрецедентных мероприятий, нет.

Как отмечает Галина Остаповец, сами переговоры проходят в режиме максимальной тишины. Хотя и россияне любят использовать такие события для манипуляций, на этот раз даже Москва держит информацию под строгой тайной.

Известно, что на переговорах будут обсуждать ряд важных вопросов. Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявлял, что повестка дня предусматривает возвращение всех военнопленных и гражданских заложников, а также энергетическое перемирие.

Самыми сложными остаются вопросы территорий и ЗАЭС. Переговорщики не сдвинулись с мертвой точки в этом отношении. Зеленский убежден, что такие темы должны решаться исключительно на уровне лидеров стран.

