Україна
У Женеві розпочалися переговори США, України та Росії

У Женеві розпочалися переговори США, України та Росії

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 15:02
У Женеві розпочався черговий раунд переговорів України, США та Росії
Українська делегація на переговорах у Женеві. Фото: t.me/umerov_rustem

У Женеві у вівторок, 17 лютого, розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією. На порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Переговори у Женеві 17 лютого

"Дякуємо американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Вдячні Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей", — зазначив Умєров.

Переговори США, України та Росії
Переговори у Женеві. Фото: t.me/umerov_rustem

За його словами, є погоджені українським лідером Володимиром Зеленським рамки роботи та чіткий мандат.

Секретар РНБО наголосив, що делегація працює конструктивно, зосереджено та без зайвих очікувань.

Переговори у Женеві 17 лютого
Переговори Росії, України та США. Фото: t.me/umerov_rustem

"Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир", — додав він.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE показали кадри прибуття російської делегації до готелю InterContinental, де відбуваються переговори в Женеві.

Відомо, що США вирішили розширити склад своєї делегації та додали до неї міністра армії США Дена Дрісколла, а також командувача армією США у Європі Алекса Гринкевича.

США переговори Швейцарія Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
