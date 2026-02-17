У Женеві розпочався черговий раунд переговорів України, США та Росії

У Женеві розпочалися переговори США, України та Росії
У Женеві у вівторок, 17 лютого, розпочався черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами Америки та Росією. На порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram, передає Новини.LIVE.
Переговори у Женеві 17 лютого
"Дякуємо американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Вдячні Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей", — зазначив Умєров.
За його словами, є погоджені українським лідером Володимиром Зеленським рамки роботи та чіткий мандат.
Секретар РНБО наголосив, що делегація працює конструктивно, зосереджено та без зайвих очікувань.
"Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир", — додав він.
Нагадаємо, Новини.LIVE показали кадри прибуття російської делегації до готелю InterContinental, де відбуваються переговори в Женеві.
Відомо, що США вирішили розширити склад своєї делегації та додали до неї міністра армії США Дена Дрісколла, а також командувача армією США у Європі Алекса Гринкевича.
