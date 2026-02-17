Яке питання найскладніше у переговорах між Україною та РФ — у США відповіли

Посол США при НАТО Метью Вітакер. Фото: Reuters

Посол США при НАТО Метью Вітакер назвав найважчу проблему у переговорах між Україною та РФ. Він зазначає, що йдеться про питання територій, стосовно якого сторонам не вдається дійти згоди.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на видання "РБК-Україна" у вівторок, 17 лютого.

Реклама

Читайте також:

Найбільша проблема у переговорах України та РФ

За словами Вітакера, Америка не впевнена у тому, що росіяни серйозно налаштовані припинити війну в Україні. При цьому він наголосив, що повинні бути знайдені умови, на які пристане як Україна, так і РФ.

"Як сказав Стів Віткофф (Спецпредставник президента США. — Ред.) кілька тижнів тому, все зводиться до однієї проблеми, а саме до територій. Але це буде найскладніша і найважча проблема. Тому ми продовжимо працювати над цим", — наголосив Вітакер.

Як підкреслив посол США, війна має закінчитися. Однак при цьому він зауважив, що є "дуже складні і заплутані питання".

"Отже, реалістично кажучи, на якому етапі перебувають ці переговори? Ну, очікуйте продуктивних переговорів у Женеві. Але, очевидно, обидві сторони повинні знайти спосіб, за яким вони зможуть домовитися про припинення цієї війни", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейський Союз визначив, на які поступки має піти Росія.

Також ми розповідали про те, що представники України розраховують на зустріч із європейськими партнерами після переговорів у Женеві.