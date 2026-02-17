Видео
Главная Новости дня США назвали наибольшую проблему в переговорах между Украиной и РФ

Дата публикации 17 февраля 2026 18:31
Какой вопрос самый сложный в переговорах между Украиной и РФ — в США ответили
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Фото: Reuters

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер назвал самую тяжелую проблему в переговорах между Украиной и РФ. Он отмечает, что речь идет о вопросе территорий, по которому сторонам не удается прийти к согласию.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на издание "РБК-Україна" во вторник, 17 февраля.

Самая большая проблема в переговорах Украины и РФ

По словам Уитакера, Америка не уверена в том, что россияне серьезно настроены прекратить войну в Украине. При этом он подчеркнул, что должны быть найдены условия, на которые согласится как Украина, так и РФ.

"Как сказал Стив Уиткофф (Спецпредставитель президента США. — Ред.) несколько недель назад, все сводится к одной проблеме, а именно к территориям. Но это будет самая сложная и самая тяжелая проблема. Поэтому мы продолжим работать над этим", — подчеркнул Уитакер.

Как подчеркнул посол США, война должна закончиться. Однако при этом он отметил, что есть "очень сложные и запутанные вопросы".

"Итак, реалистично говоря, на каком этапе находятся эти переговоры? Ну, ожидайте продуктивных переговоров в Женеве. Но, очевидно, обе стороны должны найти способ, по которому они смогут договориться о прекращении этой войны", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Европейский Союз определил, на какие уступки должна пойти Россия.

Также мы рассказывали о том, что представители Украины рассчитывают на встречу с европейскими партнерами после переговоров в Женеве.

США переговоры Украина Россия мирные переговоры
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
