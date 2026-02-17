ЕС обнародовал требования к России для мирных переговоров с Украиной

Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике Кайя Каллас распространили среди стран ЕС документ, в котором есть уступки, на которые должна пойти Россия во время переговоров с Украиной. В частности, страна-террористка должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Об этом сообщает Radio Free Europe/ Radio Liberty во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Уступки России в переговорах с Украиной

В документе под названием "Основные европейские интересы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и длительного мира и безопасности континента" отмечается, что нельзя установить мир "без ЕС за столом переговоров и без учета основных интересов ЕС".

В нем представлена радикальная позиция ЕС относительно ожиданий от России. Европейский дипломат отметил, что она является ответом на чрезмерные требования Москвы к Украине.

Другой европейский чиновник отметил, что установление мира не ограничивается только уступками Украины, а предусматривает обсуждение того, какие шаги должна сделать Россия перед направлением туда своего посланника.

В первом разделе с заголовком "Россия будет уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность государств" основная мысль заключается в том, что любые ограничения или вывод украинских войск из отдельных районов должен отвечать аналогичными действиями со стороны России. В то же время предусмотрено, что оккупированные территории не должны признаваться "де-юре", а эти районы должны оставаться демилитаризованными.

А в разделе "Безопасная и стабильная Европа" говорится, что Россия должна прекратить дезинформационные кампании, саботаж, кибератаки, нарушение воздушного пространства и вмешательство в выборы на европейской территории и в соседних странах.

Еще одно требование предусматривает отсутствие ядерного оружия на территории Беларуси, а также запрет на российское военное присутствие и развертывание в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии, Армении.

В контексте необходимости соблюдения Россией международного права требования ЕС заключаются в отсутствии амнистии за военные преступления, предоставлении доступа международных следователей к местам вероятного совершения военных преступлений, а внутреннее российское законодательство не должно ставиться выше международных договоров, которые определяют обязательства России во всем мире.

В документе о репарациях указано, что Россия должна возместить ущерб Украине, внести вклад в ее восстановление, компенсировать ущерб европейским государствам и компаниям, а также возместить нанесенный экологический ущерб.

Внутренняя ситуация в России

Конечные требования ЕС к внутренней политике России включают:

проведение свободных и прозрачных выборов под международным наблюдением;

освобождение всех политических заключенных;

возвращение депортированных гражданских лиц и детей;

обеспечение свободы СМИ;

отмена закона об "иностранных агентах";

прекращение искажения истории;

полное сотрудничество в расследовании убийств оппозиционных лидеров Алексея Навального и Бориса Немцова.

Напомним, 17 февраля в Женеве начались переговоры между Украиной, Россией и США.

А после переговоров Украина планирует провести встречи с делегациями Франции и Великобритании.