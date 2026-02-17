ЕС обнародовал требования к России для мирных переговоров с Украиной

ЕС сформировал уступки, на которые должна пойти РФ — детали от СМИ
Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике Кайя Каллас распространили среди стран ЕС документ, в котором есть уступки, на которые должна пойти Россия во время переговоров с Украиной. В частности, страна-террористка должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность.
Об этом сообщает Radio Free Europe/ Radio Liberty во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.
Уступки России в переговорах с Украиной
В документе под названием "Основные европейские интересы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и длительного мира и безопасности континента" отмечается, что нельзя установить мир "без ЕС за столом переговоров и без учета основных интересов ЕС".
В нем представлена радикальная позиция ЕС относительно ожиданий от России. Европейский дипломат отметил, что она является ответом на чрезмерные требования Москвы к Украине.
Другой европейский чиновник отметил, что установление мира не ограничивается только уступками Украины, а предусматривает обсуждение того, какие шаги должна сделать Россия перед направлением туда своего посланника.
В первом разделе с заголовком "Россия будет уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность государств" основная мысль заключается в том, что любые ограничения или вывод украинских войск из отдельных районов должен отвечать аналогичными действиями со стороны России. В то же время предусмотрено, что оккупированные территории не должны признаваться "де-юре", а эти районы должны оставаться демилитаризованными.
А в разделе "Безопасная и стабильная Европа" говорится, что Россия должна прекратить дезинформационные кампании, саботаж, кибератаки, нарушение воздушного пространства и вмешательство в выборы на европейской территории и в соседних странах.
Еще одно требование предусматривает отсутствие ядерного оружия на территории Беларуси, а также запрет на российское военное присутствие и развертывание в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии, Армении.
В контексте необходимости соблюдения Россией международного права требования ЕС заключаются в отсутствии амнистии за военные преступления, предоставлении доступа международных следователей к местам вероятного совершения военных преступлений, а внутреннее российское законодательство не должно ставиться выше международных договоров, которые определяют обязательства России во всем мире.
В документе о репарациях указано, что Россия должна возместить ущерб Украине, внести вклад в ее восстановление, компенсировать ущерб европейским государствам и компаниям, а также возместить нанесенный экологический ущерб.
Внутренняя ситуация в России
Конечные требования ЕС к внутренней политике России включают:
- проведение свободных и прозрачных выборов под международным наблюдением;
- освобождение всех политических заключенных;
- возвращение депортированных гражданских лиц и детей;
- обеспечение свободы СМИ;
- отмена закона об "иностранных агентах";
- прекращение искажения истории;
- полное сотрудничество в расследовании убийств оппозиционных лидеров Алексея Навального и Бориса Немцова.
Напомним, 17 февраля в Женеве начались переговоры между Украиной, Россией и США.
А после переговоров Украина планирует провести встречи с делегациями Франции и Великобритании.
Читайте Новини.LIVE!