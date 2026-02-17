Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС сформировал уступки, на которые должна пойти РФ — детали от СМИ

ЕС сформировал уступки, на которые должна пойти РФ — детали от СМИ

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 18:17
ЕС обнародовал требования к России для мирных переговоров с Украиной
Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике Кайя Каллас распространили среди стран ЕС документ, в котором есть уступки, на которые должна пойти Россия во время переговоров с Украиной. В частности, страна-террористка должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Об этом сообщает Radio Free Europe/ Radio Liberty во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Уступки России в переговорах с Украиной

В документе под названием "Основные европейские интересы в обеспечении всеобъемлющего, справедливого и длительного мира и безопасности континента" отмечается, что нельзя установить мир "без ЕС за столом переговоров и без учета основных интересов ЕС".

В нем представлена радикальная позиция ЕС относительно ожиданий от России. Европейский дипломат отметил, что она является ответом на чрезмерные требования Москвы к Украине.

Другой европейский чиновник отметил, что установление мира не ограничивается только уступками Украины, а предусматривает обсуждение того, какие шаги должна сделать Россия перед направлением туда своего посланника.

В первом разделе с заголовком "Россия будет уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность государств" основная мысль заключается в том, что любые ограничения или вывод украинских войск из отдельных районов должен отвечать аналогичными действиями со стороны России. В то же время предусмотрено, что оккупированные территории не должны признаваться "де-юре", а эти районы должны оставаться демилитаризованными.

А в разделе "Безопасная и стабильная Европа" говорится, что Россия должна прекратить дезинформационные кампании, саботаж, кибератаки, нарушение воздушного пространства и вмешательство в выборы на европейской территории и в соседних странах.

Еще одно требование предусматривает отсутствие ядерного оружия на территории Беларуси, а также запрет на российское военное присутствие и развертывание в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии, Армении.

В контексте необходимости соблюдения Россией международного права требования ЕС заключаются в отсутствии амнистии за военные преступления, предоставлении доступа международных следователей к местам вероятного совершения военных преступлений, а внутреннее российское законодательство не должно ставиться выше международных договоров, которые определяют обязательства России во всем мире.

В документе о репарациях указано, что Россия должна возместить ущерб Украине, внести вклад в ее восстановление, компенсировать ущерб европейским государствам и компаниям, а также возместить нанесенный экологический ущерб.

Внутренняя ситуация в России

Конечные требования ЕС к внутренней политике России включают:

  • проведение свободных и прозрачных выборов под международным наблюдением;
  • освобождение всех политических заключенных;
  • возвращение депортированных гражданских лиц и детей;
  • обеспечение свободы СМИ;
  • отмена закона об "иностранных агентах";
  • прекращение искажения истории;
  • полное сотрудничество в расследовании убийств оппозиционных лидеров Алексея Навального и Бориса Немцова.

Напомним, 17 февраля в Женеве начались переговоры между Украиной, Россией и США.

А после переговоров Украина планирует провести встречи с делегациями Франции и Великобритании.

Европейский союз война переговоры Украина соглашение Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации