Головна Новини дня ЄС сформував поступки, на які має піти Росія — деталі від ЗМІ

ЄС сформував поступки, на які має піти Росія — деталі від ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 18:17
ЄС оприлюднив вимоги до Росії для мирних переговорів з Україною
Кая Каллас. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики Кая Каллас поширили серед країн ЄС документ, в якому є поступки, на які повинна піти Росія під час переговорів з Україною. Зокрема, країна-терористка повинна поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

Про це повідомляє Radio Free Europe/ Radio Liberty у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Поступки Росії у переговорах з Україною

У документі під назвою "Основні європейські інтереси у забезпеченні всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру і безпеки континенту" зазначається, що не можна встановити мир "без ЄС за столом переговорів та без урахування основних інтересів ЄС".

У нього представлено радикальну позицію ЄС щодо очікувань від Росії. Європейський дипломат зазначив, що вона є відповіддю на надмірні вимоги Москви до України.

Інший європейський чиновник зауважив, що встановлення миру не обмежується лише поступками України, а передбачає обговорення того, які кроки має зробити Росія перед направленням туди свого посланця.

У першому розділі з заголовком "Росія поважатиме незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держав" основна думка полягає в тому, що будь-які обмеження або виведення українських військ з окремих районів має відповідати аналогічними діями з боку Росії. Водночас передбачено, що окуповані території не повинні визнаватися "де-юре", а ці райони мають залишатися демілітаризованими.

А у розділі "Безпечна та стабільна Європа" йдеться, що Росія повинна припинити дезінформаційні кампанії, саботаж, кібератаки, порушення повітряного простору та втручання у вибори на європейській території та в сусідніх країнах.

Ще одна вимога передбачає відсутність ядерної зброї на території Білорусів, а також заборону на російську військову присутність та розгортання у Білорусі, Україні, Молдові, Грузії, Вірменії.

У контексті необхідності дотримання Росією міжнародного права вимоги ЄС полягають у відсутності амністії за воєнні злочини, наданні доступу міжнародних слідчих до місць імовірного скоєння воєнних злочинів, а внутрішнє російське законодавство не має ставитися вище за міжнародні договори, які визначають зобовʼязання Росії в усьому світі.

У документі щодо репарацій зазначено, що Росія має відшкодувати збитки Україні, зробити внесок у її відновлення, компенсувати шкоду європейським державам та компаніям, а також відшкодувати завдану екологічну шкоду.

Внутрішня ситуація в Росії

Кінцеві вимоги ЄС до внутрішньої політики Росії включають:

  • проведення вільних і прозорих виборів під міжнародним наглядом;
  • звільнення всіх політичних в’язнів;
  • повернення депортованих цивільних та дітей;
  • забезпечення свободи ЗМІ;
  • скасування закону про "іноземних агентів";
  • припинення спотворення історії;
  • повну співпрацю у розслідуванні вбивств опозиційних лідерів Олексія Навального та Бориса Нємцова.

Нагадаємо, 17 лютого у Женеві розпочалися переговори між Україною, Росією та США.

А після переговорів Україна планує провести зустрічі із делегаціями Франції та Великої Британії.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
