Переговоры в Женеве 17 февраля — политический блок завершен

Политический блок переговоров в Женеве завершен — детали
Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался новый раунд переговоров между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Россией. Сейчас работу над политическим блоком завершили.
Об этом сообщает источник Новини.LIVE в украинской делегации.
Переговоры в Женеве
Несмотря на завершение политических вопросов, переговорные делегации еще работают. Сейчас продолжает работу военная группа.
Как сообщил источник Новини.LIVE, политическая и военная группы продолжат наработки завтра утром. Заявления сторон прозвучат после завершения переговоров.
