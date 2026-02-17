Видео
Главная Новости дня Политический блок переговоров в Женеве завершен — детали

Политический блок переговоров в Женеве завершен — детали

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 19:06
Переговоры в Женеве 17 февраля — политический блок завершен
Переговоры в Женеве 17 февраля. Фото: Reuters

Во вторник, 17 февраля, в Женеве начался новый раунд переговоров между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Россией. Сейчас работу над политическим блоком завершили.

Об этом сообщает источник Новини.LIVE в украинской делегации.

Читайте также:

Переговоры в Женеве

Несмотря на завершение политических вопросов, переговорные делегации еще работают. Сейчас продолжает работу военная группа.

Как сообщил источник Новини.LIVE, политическая и военная группы продолжат наработки завтра утром. Заявления сторон прозвучат после завершения переговоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что США назвали самый трудный вопрос в переговорах между Украиной и РФ.

Также мы рассказывали о том, что после переговоров украинская делегация планирует встретиться с партнерами из Европы.

США переговоры Украина политики Россия
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
