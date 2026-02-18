Відео
Україна
Умєров підсумував перемовини у Женеві — деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 12:51
Переговори у Женеві — Рустем Умєров назвав наступний крок після зустрічей
Секретар РНБО Рустем Умєров на пресконференції після переговорів у Женеві. Фото: кадр з відео

Секретар РНБО Рустем Умєров підсумував перемовини, які тривали у Женеві 17-18 лютого. Він також назвав наступний крок після переговорів України, США та РФ.

Про це Умєров розповів під час пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Умєров розкрив результати переговорів у Женеві

За словами Умєрова, тристоронні переговори були "змістовними та результативними". Секретар РНБО подякував американським партнерам за забезпечення безперервності процесу та швейцарській стороні за гостинність.

За словами Умєрова, делегації обговорювали параметри безпеки та механізми реалізації можливих рішень. Він наголосив, що є прогрес, однак деталі розкривати не будуть.

"Низку питань прояснено, інші залишаються на додатковому узгодженні. Зосереджені на опрацюванні ключових положень для завершення процесу. Це складна робота, що потребує узгодження між сторонами та достатнього часу", — зазначив секретар РНБО.

Умєров також додав, що наступним кроком після переговорів стане досягнення консенсусу для подання рішень на розгляд президентам. Зараз делегації мають завдання сформулювати практичну, а не формальну основу.

Після переговорів у Женеві Умєров також зазначив, що має "добрий" настрій.

Переговори у Женеві

У середу, 18 лютого, у Женеві завершилися переговори щодо припинення війни. Участь у них взяли представники України, Росії та Сполучених Штатів Америки.

Після завершення перемовин глава держави Володимир Зеленський підсумував зустрічі у Женеві. Він зазначив, що є два напрямки, які обговорили — політичний та військовий.

Раніше Президент також відреагував на заяви лідера США Дональда Трампа про те, що Київ має піти на поступки. Зеленський наголосив, що українці не підтримають мирні домовленості, якщо у них буде передбачено "здачу" Донбасу.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
