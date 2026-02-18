Зеленський заявив, що Україна не здаватиме Донбас

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не підтримають домовленостей про припинення війни, якщо вони передбачатимуть здачу Донбасу. Він наголосив, що не погодиться на формат "миру", який суспільство трактуватиме як поразку.

Про це він сказав в інтерв'ю Axios 17 лютого, передає Новини.LIVE.

За словами глави держави, під час переговорів у Женеві одним із головних вузлів дискусії залишається питання контролю над Донбасом. Зеленський зауважив, що частина регіону досі контролюється Україною, і саме тому будь-які рішення, які фактично означатимуть поступку територією, для Києва неприйнятні.

Коментуючи висловлювання Дональда Трампа про необхідність поступок з боку України, президент зазначив, що довготривалий мир не може будуватися за логікою "дати перемогу Путіну". Водночас Зеленський подякував Трампу за зусилля, спрямовані на припинення війни, й додав, що в приватних контактах з американськими представниками розмова відбувається у взаємоповажному тоні.

Чому питання контролю Донбасу спірне і чого хоче Росія

Донбас зазвичай означає територію Донецької та Луганської областей, де бойові дії тривають із 2014 року. Тоді ОБСЄ розгорнула Спеціальну моніторингову місію в Україні, яка згодом, зокрема, моніторила виконання домовленостей, відомих як Мінські угоди.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Москва оголосила про "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і на офіційному рівні заявляла, що вважає ці території "частиною Росії". Водночас Генеральна Асамблея ООН у резолюції ES-11/4 засудила спробу анексії та наголосила, що проведені Росією "референдуми" не мають юридичної сили. Окремо в ООН висловлювалися, чому Крим та Донбас не можуть "самовизначитися" і відокремитися до Росії.

У попередні раунди контактів і обговорювані умови припинення вогню також зазначалося, що серед позицій, які озвучувала російська сторона, фігурувала вимога відведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей як передумова для режиму тиші.

Додамо, що за опитуваннями КМІС, 52% опитаних українців категорично проти здачі Донбасу.

Російські війська з 2014 року так і не домоглися повного захоплення Донецької області і Володимир Зеленський заявляв, що для цієї мети їм треба витратити щонайменше два роки з величезними втратами. Відтак вимогу Росії здати Донбас вважають способом отримання територій без зусиль та можливістю підготуватися на новий наступ.