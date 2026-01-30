ООН відкинула можливість самовизначення для Криму та Донбасу

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

У Організації Об'єднаних Націй заявили, що принцип самовизначення народів не може бути підставою для оцінки ситуації навколо Криму та окупованих районів Донбасу. Таку позицію озвучив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час пресконференції в Нью-Йорку.

Зокрема його заява пролунала у відповідь на питання журналіста із Росії, який поцікавився, чи розглядає ООН можливість застосування принципу самовизначення до тимчасово окупованих українських територій.

Реклама

Читайте також:

Антоніу Гутерреш відкинув варіант самовизначення для Криму та Донбасу на користь Росії

Антоніу Гутерреш наголосив, що в міжнародному праві існують два базові підходи, які мають враховуватися в подібних випадках. Йдеться про принцип територіальної цілісності держав і принцип самовизначення народів.

Водночас генсек підкреслив, що самовизначення не є універсальним інструментом і може застосовуватися лише за наявності визначених умов. За його словами, відповідний правовий аналіз було проведено управлінням ООН з правових питань.

За результатами цього аналізу, як зазначив Гутерреш, дійшли висновку, що ситуація в Криму та на Донбасі не підпадає під критерії, за яких можливе застосування принципу самовизначення. У зв'язку з цим у такій ситуації пріоритетним залишається принцип територіальної цілісності України.

Водночас на цьому тлі російські пропагандистські медіа заявили, що Москва шукає паралелі між подіями навколо Гренландії та діями Росії на окупованих українських територіях. У межах такої риторики Росія звернулася до ООН із запитом щодо визнання права жителів Криму й Донбасу на самовизначення.

Нагадаємо, також нещодавно Дональд Трамп зробив чергову заяву про роботу створеної ним Ради миру разом з ООН.

У грудні 2025 року постійний представник України при Організації Андрій Мельник різко відповів російській делегації на засіданні ООН.