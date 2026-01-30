ООН отвергла возможность самоопределения для Крыма и Донбасса

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

В Организации Объединенных Наций заявили, что принцип самоопределения народов не может быть основанием для оценки ситуации вокруг Крыма и оккупированных районов Донбасса. Такую позицию озвучил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

В частности его заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста из России, который поинтересовался, рассматривает ли ООН возможность применения принципа самоопределения к временно оккупированным украинским территориям.

Антониу Гутерреш отметил, что в международном праве существуют два базовых подхода, которые должны учитываться в подобных случаях. Речь идет о принципе территориальной целостности государств и принципе самоопределения народов.

В то же время генсек подчеркнул, что самоопределение не является универсальным инструментом и может применяться только при наличии определенных условий. По его словам, соответствующий правовой анализ был проведен управлением ООН по правовым вопросам.

По результатам этого анализа, как отметил Гутерреш, пришли к выводу, что ситуация в Крыму и на Донбассе не подпадает под критерии, при которых возможно применение принципа самоопределения. В связи с этим в такой ситуации приоритетным остается принцип территориальной целостности Украины.

