Дірку від бублика, а не країну — Україна в ООН різко відповіла РФ

Дірку від бублика, а не країну — Україна в ООН різко відповіла РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 10:30
Андрій Мельник жорстко висловився у бік Росії на засіданні Радбезу ООН
Постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Фото: X/@MelnykAndrij

Під час засідання Ради безпеки ООН, що відбулося 9 грудня, постійний представник України при Організації Андрій Мельник різко відреагував на заяви російської делегації. Він наголосив, що жодні спроби тиску чи торгу не змусять Україну відмовитися від власної державності.

Частину з свого виступу Андрій Мельник оприлюднив в соцмережі X.

Читайте також:

Мельник різко відповів на територіальні вимоги Росії до України

У своїй промові дипломат підкреслив, що питання українських кордонів не може бути предметом обговорення чи компромісів, адже суверенітет країни є непорушним.

"Наша територія і наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, щоб ми склали зброю. Але ось моя відповідь: дірку від бублика ви отримаєте, а не Україну", — сказав дипломат.

Нагадаємо, нещодавно анонімні джерела, наближені до влади повідомили, що Володимир Зеленський переговорив з представниками команди президента США. Вони обговорювали територіальні питання та безпекові гараньтії.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловився щодо вимог Росії здати їй території України та сказав, чи погодиться на це військо. 

Тим часом в ОП прокоментували заяву нардепа Олексія Гончаренка, який заявив, що з Росією нібито були секретні домовленості щодо миру. 

переговори ООН Андрій Мельник окупація війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
