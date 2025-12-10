Андрій Мельник жорстко висловився у бік Росії на засіданні Радбезу ООН

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Фото: X/@MelnykAndrij

Під час засідання Ради безпеки ООН, що відбулося 9 грудня, постійний представник України при Організації Андрій Мельник різко відреагував на заяви російської делегації. Він наголосив, що жодні спроби тиску чи торгу не змусять Україну відмовитися від власної державності.

Частину з свого виступу Андрій Мельник оприлюднив в соцмережі X.

Мельник різко відповів на територіальні вимоги Росії до України

У своїй промові дипломат підкреслив, що питання українських кордонів не може бути предметом обговорення чи компромісів, адже суверенітет країни є непорушним.

Russia still wants Ukraine to capitulate. So here is my message to Moscow at this UN Security Council meeting: «Дырку от бублика получите, а не Украину!”

All you’ll get is just an empty hole of a bagel pic.twitter.com/gS7EmajYF7 — Andrii Melnyk (@MelnykAndrij) December 9, 2025

"Наша територія і наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, щоб ми склали зброю. Але ось моя відповідь: дірку від бублика ви отримаєте, а не Україну", — сказав дипломат.

