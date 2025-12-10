Видео
Видео

Дырку от бублика, а не страну — Украина в ООН резко ответила РФ

Дырку от бублика, а не страну — Украина в ООН резко ответила РФ

Дата публикации 10 декабря 2025 10:30
Андрей Мельник жестко высказался в сторону России на заседании Совбеза ООН
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Фото: X/@MelnykAndrij

Во время заседания Совета безопасности ООН, которое состоялось 9 декабря, постоянный представитель Украины при Организации Андрей Мельник резко отреагировал на заявления российской делегации. Он отметил, что никакие попытки давления или торга не заставят Украину отказаться от собственной государственности.

Часть из своего выступления Андрей Мельник обнародовал в соцсети X.

Читайте также:

Мельник резко ответил на территориальные требования России к Украине

В своей речи дипломат подчеркнул, что вопрос украинских границ не может быть предметом обсуждения или компромиссов, ведь суверенитет страны является незыблемым.

"Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, чтобы мы сложили оружие. Но вот мой ответ: дырку от бублика вы получите, а не Украину", — сказал дипломат.

Напомним, недавно анонимные источники, приближенные к власти сообщили, что Владимир Зеленский переговорил с представителями команды президента США. Они обсуждали территориальные вопросы и гарантии безопасности.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался относительно требований России сдать ей территории Украины и сказал, согласится ли на это войско.

Между тем в ОП прокомментировали заявление нардепа Алексея Гончаренко, который заявил, что с Россией якобы были секретные договоренности о мире.

переговоры ООН Андрей Мельник оккупация война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
