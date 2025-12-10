Андрей Мельник жестко высказался в сторону России на заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Фото: X/@MelnykAndrij

Во время заседания Совета безопасности ООН, которое состоялось 9 декабря, постоянный представитель Украины при Организации Андрей Мельник резко отреагировал на заявления российской делегации. Он отметил, что никакие попытки давления или торга не заставят Украину отказаться от собственной государственности.

Часть из своего выступления Андрей Мельник обнародовал в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Мельник резко ответил на территориальные требования России к Украине

В своей речи дипломат подчеркнул, что вопрос украинских границ не может быть предметом обсуждения или компромиссов, ведь суверенитет страны является незыблемым.

Россия все еще хочет, чтобы Украина капитулировала. Поэтому вот мое послание Москве на этом заседании Совета Безопасности ООН: "Дырку от бублика получите, а не Украину!"

Все, что вы получите, это просто пустую дырку от бублика pic.twitter.com/gS7EmajYF7 - Андрей Мельник (@MelnykAndrij) 9 декабря 2025 г.

"Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, чтобы мы сложили оружие. Но вот мой ответ: дырку от бублика вы получите, а не Украину", — сказал дипломат.

Напомним, недавно анонимные источники, приближенные к власти сообщили, что Владимир Зеленский переговорил с представителями команды президента США. Они обсуждали территориальные вопросы и гарантии безопасности.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался относительно требований России сдать ей территории Украины и сказал, согласится ли на это войско.

Между тем в ОП прокомментировали заявление нардепа Алексея Гончаренко, который заявил, что с Россией якобы были секретные договоренности о мире.