Зеленский заявил, что Украина не будет сдавать Донбасс

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы будуть проти договоренностей о прекращении войны, если они касаются сдачи Донбасса. Он подчеркнул, что не согласится на формат "мира", который общество будет трактовать как поражение.

Об этом он сказал в интервью Axios 17 февраля, передает Новини.LIVE.

По словам главы государства, во время переговоров в Женеве ключевой темой был вопрос контроля над Донбассом. Зеленский отметил, что часть региона до сих пор контролируется Украиной, и именно поэтому любые решения, которые фактически будут означать уступку территории, для Киева неприемлемы.

Владимир Зеленский отреагировал на слова президента США Дональда Тркампа об уступках и сказал, что долговременный мир не может строиться по логике "дать победу Путину". В то же время Зеленский поблагодарил Трампа за усилия, направленные на прекращение войны, и добавил, что в частных контактах с американскими представителями разговор происходит во взаимоуважительном тоне.

Почему вопрос контроля Донбасса спорный и чего хочет Россия

Донбасс обычно означает территорию Донецкой и Луганской областей, где боевые действия ведутся с 2014 года. Тогда ОБСЕ развернула Специальную мониторинговую миссию в Украине, которая впоследствии, в частности, мониторила выполнение договоренностей, известных как Минские соглашения.

После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Москва объявила о "присоединении" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и на официальном уровне заявляла, что считает эти территории "частью России". В то же время Генеральная Ассамблея ООН в резолюции ES-11/4 осудила попытку аннексии и подчеркнула, что проведенные Россией "референдумы" не имеют юридической силы. Отдельно в ООН высказывались, почему Крым и Донбасс не могут "самоопределиться" и отделиться к России.

В предыдущие раунды контактов и обсуждаемые условия прекращения огня также отмечалось, что среди позиций, которые озвучивала российская сторона, фигурировало требование отвода украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Это было "условием" для перемирия и режима тишины.

Добавим, что украинское общество имеет свой взгляд на ситуацию касательно территорий. Так по опросам КМИС, 52% опрошенных украинцев категорически против сдачи Донбасса.

Российские войска с 2014 года так и не добились полного захвата Донецкой области и Владимир Зеленский заявлял, что для этой цели им надо потратить минимум два года с огромными потерями. Поэтому требование России сдать Донбасс считают способом получения территорий без усилий и возможностью подготовиться к новому наступлению.