Україна
Зустріч України, США і Росії в Женеві завершилася

Зустріч України, США і Росії в Женеві завершилася

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 12:04
Переговори у Женеві — завершився другий етап зустрічі
Українська делегація на переговорах у Женеві 17 лютого. Фото: Reuters

У Женеві добігла кінця тристороння зустріч України, Росії та США. Другий етап переговорів між сторонами тривав близько двох годин.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Пройшов другий етап переговорів у Женеві

Як уточнила речниця секретаря РНБО Діана Давітян, консультації завершили як політична, так і військова групи. Попередньо повідомлялося, що під час зустрічі делегації мали обговорити енергетичне перемир'я та подальші кроки для деескалації конфлікту.

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на голову переговорної групи РФ Володимира Мединського заявили, що найближчим часом має відбутися ще один раунд мирних переговорів.

Офіційного підтвердження цієї інформації від української сторони наразі немає.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський озвучив головні задачі делегації в Женеві. Як наголосив глава держави, українська команда прагне досягти конкретних рішень щодо припинення бойових дій. Крім того, сторони мали обговорити гуманітарні питання, так як обмін військовополоненими та повернення цивільних.

Тристоронні переговори у Женеві

Сьогодні, 18 лютого, відбувся другий етап перемовин. Напередодні, 17 лютого, зустріч тривала близько чотирьох годин, однак жодна зі сторін не розкрила деталей щодо тем обговорення та можливих домовленостей.

Тим часом США зазначили, що найскладнішим питанням для Києва та Москви залишається доля тимчасово окупованих територій.

Водночас у Європейському Союзі повідомили, що серед пропозицій на переговорах передбачені поступки, на які має піти Росія у відповідь. Йдеться не лише про припинення бойових дій, а й про політичні кроки, зокрема у відносинах із Європою.

росія США переговори Україна мирні переговори
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
