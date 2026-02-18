Видео
Україна
Главная Новости дня В Женеве завершилась встреча Украины, России и США

В Женеве завершилась встреча Украины, России и США

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 12:04
Переговоры в Женеве — завершился второй этап встречи
Украинская делегация на переговорах в Женеве 17 февраля. Фото: Reuters

В Женеве завершился второй этап встречи между делегациями Украины, России и США. Переговоры между сторонами длились около двух часов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Прошел второй этап переговоров в Женеве

Как уточнила пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян, консультации завершили как политическая, так и военная группы. Предварительно сообщалось, что во время встречи делегации должны были обсудить энергетическое перемирие и дальнейшие шаги для деэскалации конфликта.

Между тем российские СМИ со ссылкой на главу переговорной группы РФ Владимира Мединского заявили, что в ближайшее время должен состояться еще один раунд мирных переговоров.

Официального подтверждения этой информации от украинской стороны пока нет.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные задачи делегации в Женеве. Как подчеркнул глава государства, украинская команда стремится достичь конкретных решений о прекращении боевых действий. Кроме того, стороны должны были обсудить гуманитарные вопросы, так как обмен военнопленными и возвращение гражданских.

Трехсторонние переговоры в Женеве

Сегодня, 18 февраля, состоялся второй этап переговоров. Накануне, 17 февраля, встреча длилась около четырех часов, однако ни одна из сторон не раскрыла деталей относительно тем обсуждения и возможных договоренностей.

Между тем США отметили, что самым сложным вопросом для Киева и Москвы остается судьба временно оккупированных территорий.

В то же время в Европейском Союзе сообщили, что среди предложений на переговорах предусмотрены уступки, на которые должна пойти Россия в ответ. Речь идет не только о прекращении боевых действий, но и о политических шагах, в частности в отношениях с Европой.

россия США переговоры Украина мирные переговоры
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
