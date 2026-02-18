Зеленский рассказал о чем говорили делегации на переговорах в Женеве

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что перед стартом очередного дня работы делегаций в Женеве провел совещание с украинской командой и определил для переговорщиков ключевую задачу достичь таких решений, которые ускорят мир. В то же время глава государства заявил, что несмотря на реальные сдвиги, Россия специально затягивает переговоры, которые по сути уже можно легко выводить на финишную прямую.

Новость дополняется...

