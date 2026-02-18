Відео
Головна Новини дня Зустріч політгрупи була 4 години — деталі першого дня переговорів у Женеві

Зустріч політгрупи була 4 години — деталі першого дня переговорів у Женеві

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 00:08
Переговори в Женеві 17 лютого — підсумки першого дня
Переговори в Женеві. Фото: REUTERS

Після спільної частини обговорення на перемовинах в Женеві 17 лютого, роботу продовжили за напрямами. Так, зустріч політичної підгрупи тривала понад чотири години.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE

Читайте також:

Підсумки переговорів в Женеві

Кореспондентка розповіла, що перший день переговорів у Женеві вже завершився. Делегації України, США та Росії продовжать роботу завтра.

Відомо, що за підсумками переговорів 18 лютого очікується прес-брифінг. Українська сторона планує провести зустріч з радниками з нацбезпеки Великої Британії та Франції після закінчення переговорного процесу із росіянами. 

Також у Женеві присутні радники лідерів Великої Британії, Франції та Італії, які спостерігають за процесом, але не беруть безпосередньої участі у переговорах.

В результаті першого раунду переговорів відомо, що Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з російським диктатором Володимир Путіним. Український лідер готовий обговорити виведення військ, але закликав Москву відвести свою армію на еквівалентну відстань. Він заявив, що українці не приймуть "мир", який передбачає здачу Донбасу.

Також глава держави побоюється, що новий очільник російської делегації Володимир Мединський спробує затягнути переговори.

Також президент анонсував доповідь делегації за результатами першого раунду. Українська сторона має порушити питання російських ударів, зокрема перед американською стороною, яка пропонувала і Києву, і Москві утриматися від атак.  

Сьогодні перемовини стартували із затримкою. Ймовірно, через зустріч представників США та Ірану, які також відбувалися у Женеві. Саме там перебували американські спецпосланці Стівен Віткофф та Джаред Кушнер.

Після спільної частини делегації України, США та РФ працювали у політичній та військовій групах. Обговорювали безпекові та гуманітарні питання.

Завтра за підсумками другого раунду очікується брифінг.

Нагадаємо, Умєров назвав, що обговорили на переговорах у Женеві. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. 

У США назвали найважчу проблему у переговорах між Україною та РФ. Йдеться про питання територій, стосовно якого сторонам не вдається дійти згоди.

переговори Швейцарія війна в Україні Росія мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
