Україна
Перший раунд переговорів в Женеві — деталі від Зеленського

Перший раунд переговорів в Женеві — деталі від Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 20:11
Переговори в Женеві 17 лютого — Росія вдарила по Україні
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зустріла перший раунд переговорів в Женеві ударом по нашій країні. Це демонструє, що Москва не налаштована на мир.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні 17 лютого.

Читайте також:

Переговори в Женеві 17 лютого

"Навіть день старту чергових форматів у Женеві — тристоронніх, двосторонніх, з Америкою, — Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче і на що вони налаштовані", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна потребує ППО, аби збивати ворожі цілі під час атак.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський переговори Швейцарія обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
