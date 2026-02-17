Переговори в Женеві 17 лютого — Росія вдарила по Україні

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зустріла перший раунд переговорів в Женеві ударом по нашій країні. Це демонструє, що Москва не налаштована на мир.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні 17 лютого.

Переговори в Женеві 17 лютого

"Навіть день старту чергових форматів у Женеві — тристоронніх, двосторонніх, з Америкою, — Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче і на що вони налаштовані", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна потребує ППО, аби збивати ворожі цілі під час атак.

