Переговори в Женеві 17 лютого — Росія вдарила по Україні

Перший раунд переговорів в Женеві — деталі від Зеленського
Дата публікації: 17 лютого 2026 20:11
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зустріла перший раунд переговорів в Женеві ударом по нашій країні. Це демонструє, що Москва не налаштована на мир.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні 17 лютого.
Переговори в Женеві 17 лютого
"Навіть день старту чергових форматів у Женеві — тристоронніх, двосторонніх, з Америкою, — Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче і на що вони налаштовані", — зазначив Зеленський.
Він наголосив, що Україна потребує ППО, аби збивати ворожі цілі під час атак.
