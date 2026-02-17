Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Первый раунд переговоров в Женеве — детали от Зеленского

Первый раунд переговоров в Женеве — детали от Зеленского

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 20:11
Переговоры в Женеве 17 февраля — Россия ударила по Украине
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия встретила первый раунд переговоров в Женеве ударом по нашей стране. Это демонстрирует, что Москва не настроена на мир.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 17 февраля.

Реклама
Читайте также:

Переговоры в Женеве 17 февраля

"Даже день старта очередных форматов в Женеве — трехсторонних, двусторонних, с Америкой, — Россия встречает ударом. Это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что они настроены", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в ПВО, чтобы сбивать вражеские цели во время атак.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский переговоры Швейцария обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации