Переговоры в Женеве 17 февраля — Россия ударила по Украине

Первый раунд переговоров в Женеве — детали от Зеленского
Дата публикации 17 февраля 2026 20:11
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия встретила первый раунд переговоров в Женеве ударом по нашей стране. Это демонстрирует, что Москва не настроена на мир.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 17 февраля.
"Даже день старта очередных форматов в Женеве — трехсторонних, двусторонних, с Америкой, — Россия встречает ударом. Это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что они настроены", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина нуждается в ПВО, чтобы сбивать вражеские цели во время атак.
