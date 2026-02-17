Переговоры в Женеве 17 февраля — Россия ударила по Украине

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия встретила первый раунд переговоров в Женеве ударом по нашей стране. Это демонстрирует, что Москва не настроена на мир.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 17 февраля.

"Даже день старта очередных форматов в Женеве — трехсторонних, двусторонних, с Америкой, — Россия встречает ударом. Это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что они настроены", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в ПВО, чтобы сбивать вражеские цели во время атак.

