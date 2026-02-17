Мирные переговоры в Женеве — какие темы обсудили

Украинская делегация на переговорах в Женеве. Фото: REUTERS

В Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил серкетар СНБО Рустем Умеров в Facebook.

Результаты первого дня переговоров в Женеве

Умеров рассказал, что сначала была общая часть обсуждения, а дальше работу продолжили в группах по направлениям. По его словам, обсуждения были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

"На сегодня и политический, и военный блоки завершили работу. Спасибо американским партнерам за конструктивное взаимодействие и готовность работать в рабочем темпе", — сказал секретарь СНБО.

В то же время он отметил, что сегодня будет доклад Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах первого дня переговоров в Женеве. Уже завтра утром политическая и военная группы продолжат работу.

Скриншот сообщения Рустема Умерова

Известно, что украинская делегация покинула место переговоров в Женеве.

Напомним, Украина планирует встречу с партнерами ЕС после переговоров с Россией. В Швейцарии присутствуют делегации из Франции и Великобритании.

В то же время в США назвали самую тяжелую проблему в переговорах между Украиной и РФ. Стороны не могут прийти к согласию относительно территорий.