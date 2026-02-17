Мирні переговори у Женеві — які теми обговорили

Українська делегація на переговорах в Женеві. Фото: REUTERS

У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив серкетар РНБО Рустем Умєров у Facebook.

Результати першого дня переговорів у Женеві

Умєров розповів, що спершу була спільна частина обговорення, а далі роботу продовжили в групах за напрямами. За його словами, обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

"На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу. Дякуємо американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі", — сказав секретар РНБО.

Водночас він наголосив, що сьогодні буде доповідь Президенту України Володимиру Зеленському про результати першого дня переговорів у Женеві. Вже завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу.

Наразі відомо, що українська делегація я залишила місце переговорів у Женеві.

Нагадаємо, Україна планує зустріч з партнерами ЄС після переговорів з Росією. У Швейцарії присутні делегації з Франції та Великої Британії.

Водночас у США назвали найважчу проблему у переговорах між Україною та РФ. Сторони не можуть дійти згоди щодо територій.