Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров назвав, що обговорили на переговорах у Женеві

Умєров назвав, що обговорили на переговорах у Женеві

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 20:17
Мирні переговори у Женеві — які теми обговорили
Українська делегація на переговорах в Женеві. Фото: REUTERS

У Женеві завершили перший день тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив серкетар РНБО Рустем Умєров у Facebook. 

Реклама
Читайте також:

Результати першого дня переговорів у Женеві

Умєров розповів, що спершу була спільна частина обговорення, а далі роботу продовжили в групах за напрямами. За його словами, обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.  

"На сьогодні і політичний, і військовий блоки завершили роботу. Дякуємо американським партнерам за конструктивну взаємодію та готовність працювати в робочому темпі", — сказав секретар РНБО.

Водночас він наголосив, що сьогодні буде доповідь Президенту України Володимиру Зеленському про результати першого дня переговорів у Женеві. Вже завтра зранку політична та військова групи продовжать роботу.

Перший день переговорів у Женеві
Скриншот допису Рустема Умєрова

Наразі відомо, що українська делегація я залишила місце переговорів у Женеві. 

Нагадаємо, Україна планує зустріч з партнерами ЄС після переговорів з Росією. У Швейцарії присутні делегації з Франції та Великої Британії.

Водночас у США назвали найважчу проблему у переговорах між Україною та РФ. Сторони не можуть дійти згоди щодо територій.

переговори Швейцарія війна в Україні Росія Рустем Умєров мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації